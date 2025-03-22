İmamoğlu'na yönelik 'kreş' soruşturması: 'Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

İktidar, CHP’li belediyelerle kreşler kapsamında sık sık uğraşıyor. Buna karşın AKP’li belediyeler de kreş işletiyor. AKP yönetimindeki Ankara Altındağ Belediyesi’nin mart ayı meclis gündeminde, yeni kreşler açılması teklif edildi. Bir diğer AKP yönetiminde olan Sincan Belediyesi de, “Lale, Leylak, Papatya, Zambak ve Menekşe” olmak üzere 5 ayrı kreş işletiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı aday adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon sürüyor. Üniversite lisans diploması iptal edildikten hemen sonraki sabah gözaltına alınan İmamoğlu’na, bir de kreş açtığı için soruşturma açıldı. İmamoğlu, soruşturmayı sosyal medya hesabından yaptığı “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum” paylaşımıyla duyurdu.

AKP’Lİ BELEDİYELER KREŞ AÇMAYA DEVAM EDİYOR

AKP iktidarı CHP’li belediyelere kreşler üzerinden yüklense de, AKP’li belediyeler de kreş açmaya devam ediyor. AKP’li Veysel Tiryaki yönetimindeki Ankara Altındağ Belediyesi’nin mart ayı meclis gündeminde, “İlçemiz sınırları içerisinde belediyeye ait kreş sayısı yetersizdir. Gelen yoğun talepler doğrultusunda ve çalışan nüfus oranı göz önünde bulundurularak bu mahallelerimize yeni kreşler yapılması” teklifi yer aldı. Bir yandan kreş açılmasından rahatsızlık duyan AKP zihniyeti, bir yandan yurttaşların kreşlere gereksinim duyduğunu kabul etti. Ankara’da yine AKP’nin yönetiminde olan Sincan Belediyesi, “Lale, Leylak, Papatya, Zambak ve Menekşe” olmak üzere 5 ayrı kreş işletiyor. Belediyenin söz konusu kreşleri, geçtiğimiz yılın temmuz ayında fiyatlarına aşırı zam yapılmasıyla da gündeme gelmişti. Fiyatlar, CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına karşın belediye meclisi kararıyla yüzde 100 zamlanarak aylık 3 bin 500 liradan 7 bin liraya yükselmişti. Söz konusu AKP’li belediyeler de kreş işletirken iktidarın yalnızca CHP’li belediyelerle uğraşması, akıllara “Belediyelere çifte standart mı uygulanıyor” sorusunu getirdi.