İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt: 'Artık muhatap almayacağım'

Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:38

Güncelleme: 19.02.2024 - 13:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yapılan İYİ Parti İstanbul lansmanındaki, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" sözlerine yanıt verdi.

“ARTIK MUHATAP ALMAYACAĞIM”

İmamoğlu, "Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi konuşmalarda eksik, fazla; tutarlı, tutarsız; yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır" dedi.

İstanbul’da bir proje olduğu ya da kendi projelerine dair bir ifade edilmediği sürece bir cevap vermeyeceğini söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'a dair bir proje, İstanbul'da yaptığımız işe dönük tarif olur ise bu kapsamda cevabını veririm. Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan siyasi söylemlere muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Benim işim İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz beş yılın hesabını vermek, gelecek beş yılla ilgili de tasarım ve tasarruflarımızı aktararak en güçlü şekilde, tarihi bir oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek."

“BÜYÜK BİR ŞOK İÇERİSİNDE”

İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un İBB’ye yaptığı ‘Don Kişot’ benzetmesine ilişkin sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

“Sayın Bakan tabii büyük bir şok içerisinde. Her gün yeni bir çevre trajedisiyle karşı karşıya ve yarattığı problemler, sebep olduğu birtakım sorunlu haller, insanları mutsuz ettiği projeler gibi birçok konunun yarattığı travmayla Ekrem İmamoğlu'na nasıl bir söz söylese de; o sözün şokuyla beraber bir fayda sağlasam çabası içerisinde. Sayın bakanı yakinen de tanırım.

Bu tarz sözler edebilecek bir usul üslubu da yoktur ama seçimde karşımıza bu tarz yeni bir kimliğe bürünmüş kişilikler de görüyorum. Bu heyecana kapılmamasını, yeterlilik içerisinde İstanbul'a dair işlerini anlatmasını tavsiye ederim.

Zira 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor.

Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum. Keşke daha nitelikli, daha kaliteli bir kampanya yürütebilse. Biz de bir şeyler alabilsek. Zira benim açıkladığım her proje, İstanbul için ortaya koyduğumuz her bakış açısını tekrar ifade edeyim; onlar sahiplenebilirler, allandıra ballandıra anlatabilirler. Çünkü biz zaten İstanbul için allandıra ballandıra projeler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu bakış açısına kendisini tavsiyeyle davet ediyorum.”

ERDOĞAN’A DOĞALGAZ YANITI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘biz yoksak doğalgaz yok’ sözlerinin seçmen üzerindeki etkisinin nasıl olacağının sorulmasına yanıt veren İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı öyle açıklamalar yapıyor ki yöre yöre insanları şok ediyor. Öylesine şok ediyor ki gördüğüm kadarıyla tarihinde ilk kez bu kadar düşük kalabalıkla Karadeniz gezisi yaptı. Birileri var mıdır çevresinde bilmiyorum ama yaptığı mitinglerin arka planını ya da sonrasında çekilen fotoğrafları, videoları izlesin. Bu söylediği bence kötü tarifleri, kötülükçü cümlelerin karşılığını milletin ona nasıl tepki olarak gösterdiğini görsün. Bu milleti oy alma döneminde seçime giderken tehditle ‘oy verirseniz doğalgaz getiririm’ ya da deprem bölgesindeki o mağdur insanlarımıza ‘oy vermediniz, yerel yönetim başka partiden onun için hizmet gelmedi’ diyecek kadar vicdanları sızlatacak birtakım yorumları yapıyor ise insanları tehdit ediyor ise düşünün ki; eğer bu seçimi kazanırsa ondan sonra hangi tehditkar süreçleri milletimiz adına yapar? Ki yorumlar yapılmaya başlandı. Kaldı ki Ordu’yu yıllardır yöneten kendileriydi zaten. Niye getirmediler?” diye konuştu.

“AK PARTİ’YE OY VEREN HEMŞEHRİLERİMİ UYARMIŞ OLAYIM”

Seçmenlerin 31 Mart’ta sandıklarda demokrasi tokadını atacağını söyleyen İmamoğlu, AKP’ye oy veren seçmeni uyardı:” Neyin tehdidini yapıyorlar? Şaka gibi. İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'de milleti tehdit eden, milletin efendisi olduğunu düşünen bu tarz söylemlere milletin efendi olduğunu, tehdide karşı da ciddi bir demokrasi dersini aynen 23 Haziran 2019’da verdiği gibi vereceğini düşünüyorum. Öyle bir ders verecek ki, kalan iktidar sürelerinde daha fazla çalışmalarına sebep olacak. Millet 31 Mart’ta demokrasi tokadı alacak sandıklarda. Onlar da çalışmak zorunda kalacaklar. Gerçek işlerine, enflasyonla mücadeleye, yoksullukla mücadeleye, perişan ettikleri emeklilerin halini iyileştirme konusundaki mücadeleye geri dönüş yapacaklar. Ben buradan milletimizi özellikle AK Parti'ye oy veren hemşerilerimi bu vesileyle uyarmış olayım” dedi.

“BENİ PAZARDA İZLESİN”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından muhalefetin seçmenine yaptığı “Umutsuzluğa kapılmayın,alternatifsiz değilsiniz’ paylaşımının sorulması üzerine İmamoğlu “Zaten umutsuz değil bizim seçmenimiz. Seçmenimizle çok umutlu sohbetler yapıyoruz. Beni pazarda izlesin. Beni sokakta esnafın arasında görsün. Çıkamadığı yerler bunlar. Halkın arasında olmayınca kendi yakın çevresindeki insanların umutsuzluğunu görünce onları da CHP'li zannediyor olabilir” dedi.

“HAYIRLI OLSUN”

Memleket Partisi’nin İstanbul’da İBB adayı olarak Berk Hacıgüzeller’i çıkarmasına ilişkin sorulan soruya ise “Hayırlısı olsun, ne diyeyim?” yorumunda bulundu.