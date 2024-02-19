İmamoğlu'nu destekleme kararı aldılar: İYİ Parti'nin ilçe teşkilatı istifa etti

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:56

Güncelleme: 19.02.2024 - 10:56

İYİ Parti’nin Esenyurt ilçe teşkilatı CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı alarak istifa etti.

Kararlarını yaptıkları basın açıklaması ile duyuran teşkilat üyeleri tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün burada, uzun yıllar İYİ Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış ve memlekete ışık olabilmek için bu görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirmiş kişiler olarak toplanmış bulunmaktayız. Partide görev aldığımız süre içerisinde, özellikle İlçe Başkanlığınca, etkin siyaset üretememe, basın ve sivil toplumla iletişimsizlik, sahada etkisiz kalma ve teşkilat yapısındaki yetersizlikler başlıca mücadele ettiğimiz sorunlardı.

14-28 Mayıs seçimleri sürecinde, sandıklara sahip çıkmama şeklinde yaşanan ve doğal olarak seçim sonuçlarını etkileyen olumsuz tablo ve bununla birlikte, ilçe yönetiminde bazı kişilerde görülen sorumsuz, olumsuz ve tutarsız tavırlar hepimizde bir kırılma yaratmıştır. Bu kapsamda, siyasi kimliklerimiz ve temsiliyetimizin verdiği sorumluluk kapsamında tarafımızca çözüm aranmıştır. Bu çerçevede; İstanbul İl Başkanı ve İl Yöneticileri, Bölge Milletvekilleri, Genel Teşkilat Başkanı ve Partinin etkili kadrolarında yer alan ilgililerle defalarca görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerden iyi yönetim anlayışına dair olumlu bir sonuç alınamamıştır.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN PAYDAŞLARINA YARAYACAĞI GÖRÜLMÜŞ…”

Bütün bu olumsuzlukların üzerine, 2019 Yerel Seçimlerinde, İstanbul'da omuz omuza yürüdüğümüz ve hep birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiğimiz; aynı zamanda, 14-28 Mayıs Seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamını uygun gördüğümüz, Sn. Ekrem İmamoğlu'nun gelinen süreçte desteklenmemesi yönünde alınan kararların, İYİ Parti'den çok Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına yarayacağı görülmüş, bu politik tavır, toplumun birçok kesiminde olduğu gibi bizim tarafımızdan da anlaşılır ve doğru bulunmamıştır.

“MUHALEFETE MUHALEFET EDİLMESİ SEÇMEN NEZDİNDE TEPKİYLE KARŞILANMAKTADIR”

Gelinen süreç itibariyle teşkilat yapısının bozulması, iktidar karşısında etkin siyaset üretilmesi gerekirken, muhalefete muhalefet edilmesi hizmetimiz nazarımızda olumsuz, seçmen nezdinde tepkiyle karşılanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı İYİ Parti'den istifa ettiğimizi basına ve kamuoyuna bildiriyoruz. Teşekkür ederiz.”