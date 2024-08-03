İmamoğlu'ndan Alper Yeğin'in paylaşımına ilk tepki: Beni rahatsız etti

Yayınlanma: 03.08.2024 - 12:31

Güncelleme: 03.08.2024 - 12:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SGK borçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin de sorularını yanıtladı. İmamaoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in kendis hakkındaki paylaşımını değerlendirdi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir.

Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir."