İmamoğlu'ndan Alper Yeğin'in paylaşımına ilk tepki: Beni rahatsız etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in sosyal medya paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zerre kadar kıymeti yok. O duyguları unutsunlar şimdilik. Tam tersi beni rahatsız etmiştir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 12:31
İmamoğlu'ndan Alper Yeğin'in paylaşımına ilk tepki: Beni rahatsız etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SGK borçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin de sorularını yanıtladı. İmamaoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in kendis hakkındaki paylaşımını değerlendirdi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir.

Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik.  Beni rahatsız etmiştir."

 


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