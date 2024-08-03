İmamoğlu'ndan Alper Yeğin'in paylaşımına ilk tepki: Beni rahatsız etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in sosyal medya paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zerre kadar kıymeti yok. O duyguları unutsunlar şimdilik. Tam tersi beni rahatsız etmiştir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SGK borçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin de sorularını yanıtladı. İmamaoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in kendis hakkındaki paylaşımını değerlendirdi.
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir.
Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir."
Gün ola, devran döne, umut yetişe#Çözümbelli#MutlakaBaşaracağız pic.twitter.com/qbnfb393c5— Alper Yeğin (@alperyegin_) August 2, 2024
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