Ekrem İmamoğlu'ndan Paris'te 2036 mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile Paris Olimpiyatları'na gitti. Burada bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Paris’te Palais Galliera, İstanbul House’a dönüşüyor. 2036 Olimpiyatları için şehrimizi tanıtacağız. 7-8 Ağustos’ta Paris’te İstanbul rüzgarı esecek" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile Paris Olimpiyatları'nı izlemek için Fransa'ya gitti.
Olimpiyat açılış töreninden de kare paylaşan çift bu sefer günün oyunlarını izledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Paris'te İstanbul rüzgarı esecek" diyerek, "Paris’te Palais Galliera, İstanbul House’a dönüşüyor. 2036 Olimpiyatları için şehrimizi tanıtacağız" dedi.
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