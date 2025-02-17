İmamoğlu'ndan 'bilirkişi' iddianamesine ilk yanıt: 'Kimseyi kandırmayın, imzanın sahibi belli'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:21

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve gazetecilere yönelik başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı.

SİYASİ YASAK VE HAPİS TALEBİ

İddianamede İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

GAZETECİLER HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini yayınladıkları için Halk TV hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve gazeteci Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında, "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU'NDAN HAKKINDA İSTENEN CEZAYA İLK YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi soruşturmasında hakkında istenen cezaya ilişkin ilk kez konuştu.

İmamoğlu "Bugün savcının oluşan iddianamesiyle şu anda beşinci siyaset yasağıyla ilgili iddianame oldu. 25 yılı aşan hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyaseten devre dışı bırakmak isteyen kişinin adı da belli, Sayın Cumhurbaşkanı... Sayın Cumhurbaşkanı’nı mertliğe davet ediyorum” dedi.

"BENİ SİYASETTE DEVRE DIŞI BIRAKMA ÇABASINI GÖSTEREN KİŞİNİN ADI BELLİ"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu süreçlerin tamamının savcılığına soyunan kişi, sonra da ‘Bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor’ diyebiliyor. Ben süreci takip edeceğim, genel başkanımızla istişare içinde olacağım. Günün sonunda cumaya kadar bir karar oluşturacağız. Bu hafta içinde kararımızı sizinle paylaşırız.

Milletimizi derinden üzen, yargı sistemimize büyük bir kara leke gibi işlenen zaman dilimini yaşıyoruz. Bu kadar pervasız bir dönemi ülkemiz ilk kez yaşıyor. İddianameyle şu anda beşinci siyaset yasağı süreci... 25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Bırakın iddianameyi kaleme alınacak bir şey değil."

"KENDİSİNİ MERTLİĞE DAVET EDİYORUM"

"Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Kasımpaşa mertlik demektir, burada doğup büyümüş birinin buna yakışan şekilde davranmasını diliyorum. Hakkımda 25 yıl hapis cezası istenen davaların altında Sayın Cumhurbaşkanının imzası vardır, başkasının değil, kimseyi kandıramazsınız.

Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın. Bu millet cesur olanı, mert olanı sever. Milletimizin geleceğine yazık ediyorsunuz. Milletin demokrasi aşkı en büyük gücüm. Hukuksuzlukla düze çıkamayız. İddianameler vız gelir tırıs gider.”

CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA

"Basiretsiz etik olmayan, zemini tamamen çürük, hiçbir sözün hiçbir tavrını muhatap almadım almam. Pırlanta gibi tertemiz yarışmacı bir kurultay geçmiştir. Kavgalar çıkacak dedikleri ortam tamamen centilmence giden bir seçimde, yani toz değecek bir an yaşanmamış bir kurultayın 1.5 sene sonra uydurma laflarla kendine iş arayanlar boşta kalmış insanlardır."

'TÜSİAD ÜYELERİNİN HEPSİ TEK TEK KONUŞMALI'

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, yaptığı bir konuşmada, Türkiye'de yaşanan olumsuzluklara ilişkin sert eleştiriler getirmiş ve ardından bu konuşmaya soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu Cumhuriyet muhabirinin söz konusu sürece ilişkin sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi.

İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu taciz, bu süreç o kurum ve kuruluşların içinde olan kişilere yapılsa, size, ailenize, kuruluşunuza yapılsa ne yapacaksınız, mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkaracaksınız. O nedenle TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Ben olsam TÜSİAD üyelerinin yerinde konuşurum, hepsi tek tek konuşmalı" dedi.