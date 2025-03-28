İmamoğlu'ndan gençlere mesaj var: Cesaretlerine hayranım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gençlere mesaj yolladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Gökçen, ziyareti sonrası İmamoğlu'nun gençlere yazdığı mesajını okudu.
İmamoğlu'nun mesajı şöyle:
Süreçte çok can sıkıcı, milletimizi üzen, ümitlerini kıran olaylar yaşadık. Yaşıyoruz. İtibarımızı, ekonomimizi, demokrasimizi ulusal tüm değerlerimizi zedeleyen olaylar beni çok üzüyor. Özellikle gençlerin; pırlanta yürekleri, cesaretleri ve akıllarıyla hak arama mücadelesi verdikleri ortamda gördükleri muamele beni derinden sarstı. Gençlerimizin yanındayım. Cesaretlerine hayranım. Tarih yazmalarına az kaldı. Onları çok seviyorum.
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