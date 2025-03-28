İmamoğlu'ndan gençlere mesaj var: Cesaretlerine hayranım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gençlere mesaj yolladı.

İmamoğlu'ndan gençlere mesaj var: Cesaretlerine hayranım
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Gökçen, ziyareti sonrası İmamoğlu'nun gençlere yazdığı mesajını okudu. 

İmamoğlu'nun mesajı şöyle: 

Süreçte çok can sıkıcı, milletimizi üzen, ümitlerini kıran olaylar yaşadık. Yaşıyoruz. İtibarımızı, ekonomimizi, demokrasimizi ulusal tüm değerlerimizi zedeleyen olaylar beni çok üzüyor. Özellikle gençlerin; pırlanta yürekleri, cesaretleri ve akıllarıyla hak arama mücadelesi verdikleri ortamda gördükleri muamele beni derinden sarstı. Gençlerimizin yanındayım. Cesaretlerine hayranım. Tarih yazmalarına az kaldı. Onları çok seviyorum.


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