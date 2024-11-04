İmamoğlu'ndan liderlerle görüşme talebi: Listede Erdoğan var mı?

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:31

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:25

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye'sinin ardından Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanması sonrasında siyasi parti liderlerinden görüşme talep etti. Görüşme gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek için talep edildi. İmamoğlu TBMM Başkanı ve siyasi parti liderlerine görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla konuşma talebinde bulunan İmamoğlu'nun randevu talebine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olumlu yanıt verdi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den talebe ilişkin henüz bir yanıt vermedi.

AKP'YE TALEPTE BULUNULMADI

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı görevi nedeniyle randevu talebinde bulunulmadığı aktarıldı. Edinilen bilgiye göre; liderler listesinde AKP Genel Başkanı Erdoğan bulunmayacağı için AKP'ye herhangi bir görüşme talebinde bulunulmadı.

''HAKLI GÖRÜLEMEZ''

Mısır'da ‘12. Dünya Kent Forumu’nda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ülkemde, seçilmiş yerel yöneticilerimizin yerlerine kayyum atanması, her geçen gün daha yaygınlaşıyor. Geçen hafta, Türkiye’nin en büyük ilçesinin belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Bugün de Mardin, Batman ve Halfeti’den üç belediye başkanı daha görevden alındı ve kayyum atandı. Halkın iradesine bu müdahale, ne hukuken ne de siyaseten haklı gösterilemez" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşması şöyle:

“Bu şehir diplomasisi platformları sayesinde, şehirlerimizi ve dünyamızı daha adil, sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğe taşımak amacıyla kararlı adımlar atmaya devam etmeliyiz. Yine adalet için, haksızlığa uğrayan meslektaşlarımız için de sesimizi yükseltmek gerektiğine inanıyorum. Ülkemde, seçilmiş yerel yöneticilerimizin görevden alınarak, yerlerine kayyum atanması, her geçen gün daha yaygınlaşıyor.

Geçen hafta, mensubu olduğum ana muhalefet partisinin yönetimindeki Türkiye’nin en büyük ilçesinin belediye başkanı Prof. Ahmet Özer tutuklandı. Bugün de Mardin, Batman ve Halfeti’den üç belediye başkanı daha görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Refah, adalet ve barış için çalışan yerel yöneticilerimize ve onları seçen halkın iradesine bu müdahale, ne hukuken ne de siyaseten haklı gösterilemez. Bu düşüncelerle Dünya Kent Forumu’nun hepimiz için verimli geçmesini diliyorum.”