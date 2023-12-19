İmamoğlu'ndan Maraş Katliamı mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maraş Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Maraş Katliamı'nda hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maraş Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:
"Maraş Katliamı'nda hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Aynı vatanda, yan yana yaşayan bu ülkenin halis yurttaşları arasına nifak sokan, kin duyan, nefret eken, can alan akılla ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim. Yitirdiklerimizin ruhu şad olsun."
#MaraşKatliamı'nda hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Aynı vatanda, yan yana yaşayan bu ülkenin halis yurttaşları arasına nifak sokan, kin duyan, nefret eken, can alan akılla ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim. Yitirdiklerimizin ruhu şad olsun.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 19, 2023
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