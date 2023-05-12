İmamoğlu'ndan Muhittin Böcek'e destek mesajı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:27

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:33

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in uğradığı saldırı sonrası destek mesajı paylaştı.

Twitter hesabından Böcek'in paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Geçmiş olsun değerli Başkanım. Gençleri bu olaylara azmettirenler gidiyor. Yakında Antalya’da da tüm ülkemizde de hep güzellikler olacak" dedi.

Geçmiş olsun değerli Başkanım. Gençleri bu olaylara azmettirenler gidiyor. Yakında Antalya’da da tüm ülkemizde de hep güzellikler olacak. https://t.co/6ohVI2ktKV — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 12, 2023

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte yaptığı bir gezi sırasında AKP ve MHP'nin kurduğu seçim stantlarının yanından geçerken saldırıya uğradı.

Polisin müdahale ettiği olayda, Böcek herhangi bir darbe almadığını söyledi.

"TAŞ ATANLAR DEĞİL, KALP YAPANLAR KAZANACAK"

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esnaf ziyaretimiz sırasında AKP’li gençlerin provokasyonu Antalya'mıza ve siyasete hiç yakışmadı. Taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak."