İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'Vaniköy' yanıtı: 'Gözlerine sokarak anlatacağım...'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:38

Güncelleme: 04.09.2024 - 14:39

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetine başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri yıkımı gerçekleştiriyor.

İBB ve bakanlık arasındaki yıkım polemiğine ilişkin konuşan İmamoğlu, belediyenin yıkım programında yer alan yapıya sokulmayıp işlemin bakanlık tarafından yapıldığını anlattı.

"GÖZLERİNE SOKARAK ANLATACAĞIM..."

İsim vermeden Bakan Murat Kurum'u eleştiren İmamoğlu, söz konusu yapımının yıkımına ilişkin şunları söyledi:

* Bir yabancı kişi mülkiyet alıyor, usulsüz süreçler işliyor. İBB tutanak tutuyor, zaten yıkım programında olan yere İBB sokulmuyor. Peki aynı bakan, aynı yönetim, milletin gözünün içine bunu soka soka anlatacağım ki bunu görsün. Bu arkadaşların gözüne bunu sokarak anlatacağım.

"KENDİLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

* Boğaz'ın kıyısında, kaldırımda Üsküdar'da bir alana günübirlik tesis alanı diye yapı yapılması için imar veren bir anlayış kendisini ispat etmek paralıyor. Daha kötüsü biz oraları yıkarken önümüzü polisi dizen de bunlar. Şimdi bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Ama kötü olan ne biliyor musunuz... Millete dönük bir aklama değil, bir kişinin gözünde parlama aklaması bu. Bunlara tenekeden bir madalya yollayacak millet, inşallah boyunlarında gezdirirler. Bu şehrin muhafızı belli.

"HALLERİNİ HÜZÜNLE İZLİYORUM"

* Biz Allah'ın izniyle Boğaz'a bakan askeri alanlarda yaptıkları kuleleri bilen birisi olarak, yüzlerce noktada parsel bazlı imar çıkartan akla karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

* Bugün İstanbul muhafızlığıdır, yarın Türkiye muhafızlığıdır. Bu konuda başarılı ve iyi ekibe sahibiz. Arkamızda on milyonlarca vatandaşımız var. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Devletin kurumunu temsil ettikleri için hallerini hüzünle izliyorum.