İmamoğlu'ndan 'protokol krizi' tepkisi... Murat Kurum'a çağrı yaptı: 'Kim sebep olduysa hesabı sorulmalı!'

Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:09

Güncelleme: 22.07.2024 - 17:14

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Romanya’nın Köstence şehrinin Belediye Başkanı Vergil Chitac’ı, Romanya Belediyeler Birliği İcra Başkanı ve Romanya’nın Buzau şehrinin Belediye Başkanı Costantin Toma’yı ve beraberlerindeki heyeti Beyaz Köşk'te kabul etti.

2001 yılından beri İstanbul’un kardeş şehri olan Köstence ile ilişkilerin ele alındığı buluşmada iki ülke şehirleri arasındaki iş birliği imkanları konuşuldu.

“DİYALOĞU GELİŞTİRMEK İÇİN BU KONUDA GÜÇLÜ ADIMLAR ATMAK İSTİYORUZ”

Görüşmeye ilişkin değerlendirmesini konuk belediye başkanları Chitac ve Toma’yı uğurladıktan sonra yapan İmamoğlu şunları söyledi:

“Romanya Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda ona eşlik eden Köstence Belediye Başkanımızla birlikte verimli bir sohbet yaptık. Her iki ülkenin yerel yönetimleri arasındaki diyaloğu geliştirmek için bu konuda güçlü adımlar atmak istiyoruz. Zaten yerel yönetimin güçlü olması bütün dünyaya çok büyük fayda sağlar. Bu eksende Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri de ayrıca önemsiyorum. B40’ı kurduğumuzda benzerinin, Karadeniz'e kıyısı olan şehirler için de konuşmuştuk ama ne yazık ki yaşanan savaş bütün bu duygumuzu şimdilik ertelememize sebep olmuştu.

Umarım barışın tesis edildiği bir ortamda yine böylesi bir diyaloğun iyi olacağını ve hatta inanıyorum ki ülkeler arasındaki bazen olası gerginliklerin ilk giderecek olan şeyin, şehirler arasındaki o geçişlerin ve kardeşlik bağlarının çok değerli olduğu bir dönemi yaşayacağız. Dünyanın artık yüzde 80’i neredeyse şehirlerde yaşıyor. Kaldı ki Köstence'yle seneye 25. kardeş şehir ilişkimizi kutluyor olacağız ve o kutlamada inşallah ben Köstence'yi de ziyaret etmek istiyorum.”

“ORADAKİ MANZARA BENİ BURADAN ÜZMÜŞTÜR”

“Tabii bütün bunları konuşurken ülkemizde de yerel demokrasinin güçlenmesi adına çok önemli adımlar atmak istiyoruz ve şehirlerin tamamının en güçlü şekilde yetkiye sahip olabilmeleri, hemşerilerine daha iyi hizmet sunabilmeleri noktasında hak ettiği evreye evrilmesi adına yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, bütçe olarak güçlendirilmesi irade olarak güçlendirilmesi bizim belediyeler birliği görevimiz dönemindeki en önemli konumuz. Tam da bu açıdan baktığımızda Sayın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar’a yapılan bu davranışı elbette ki kınıyorum.

Kim vesile olmuşsa yanlıştır. Kim sebep olmuşsa yanlıştır, hesabı sorulmalıdır. Sayın Bakan belki bir davranışa maruz kalmış olabilir. Adı üstünde Çevre ve Şehircilik Bakanı. Dolayısıyla bizim beklentimiz Sayın Kurum’dan, Çevre ve Şehircilik Bakanından, yerel demokrasiye en güçlü şekilde sahip çıkmasıdır. Oradaki manzara beni buradan üzmüştür. Aynı zamanda encümen üyemiz olan değerli belediye başkanı, halkın seçtiği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanımızın en olgun biçimiyle bunu orada kendilerine aktarmasını da kıymetli buluyorum.”

“BUNUN BU ÜLKEYE HİÇBİR FAYDASI YOK”

“Bu ve buna benzer çok şey yaşadık. Toplantılara yok sayılma, davet edilmeme vesaire... Bunun bu ülkeye hiçbir faydası yok. Yani bugün ülkemizde ekstra vergi getirerek, büyük paketler hazırlayarak ya da memleketin insanlarının bugünkü ekonomik zorluklarını düzeltiyoruz diye ekonomik paketler hazırlayarak memleketin ekonomisini düzeltemezsiniz. Memleketin ekonomisini ancak hukuka inanışınızla yani hukukun üstünlüğüyle, yerel yönetimlerin güçlendirildiği yani demokrasinin güçlendirilişiyle düzeltebilirsiniz. O da kalıcı bir ekonomik düzelme olur.

O bakımdan yarınlarda bu krizlerin büyümemesi, bu krizlerin olmamasını istiyorsanız hukukun üstünlüğüne, adalete ve aynı zamanda demokrasiye inancınızı gözden geçireceksiniz. Bu yönüyle Sayın Bakan, Sayın Kurum umarım bu davranışın gereğini yapar ve bundan sonra bir daha böylesi bir davranışla, tutumla karşı karşıya kalmaz diye düşünüyorum. Hiçbir belediye başkanımız bunu hak etmez, edemez. Biz bu tür davranış ve bu uygulamaların takipçisi olacağız.”