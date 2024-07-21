İmamoğlu nikah kıydı, Özel şahitlik etti: Rıza Akpolat ile Yeşim Yankılıç'ın mutlu günü

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Eski CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi. Çiftin nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıyarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şahitlik yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 23:41
İmamoğlu nikah kıydı, Özel şahitlik etti: Rıza Akpolat ile Yeşim Yankılıç'ın mutlu günü
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CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Eski CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi. Nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

Sarıyer Koru Park’ta kalabalık davetli eşliğinde saat 19:00 gerçekleşen çiftin nikahını, Ekrem İmamoğlu kıydı. Özgür Özel de şahitlik yaptı.

"BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR"

O anları X hesabından paylaşan Özel şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve önceki İstanbul İl Kadın Kolları Başkanımız Yeşim Yankılıç'ın mutlu günlerine şahitlik ettik. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."



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