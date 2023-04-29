İmamoğlu’ndan Soylu’ya: 23 Haziran’ı unutma!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 17:43

Güncelleme: 29.04.2023 - 18:02

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Manisa’nın Akhisar ilçesinde 14 Mayıs seçimlerini darbe diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

İmamoğlu'nun konuşması sırasında sözleri sık sık “Hak hukuk adalet”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla kesilirken, “Yöneticiler milletinin hizmetkârıdır. Millet kararlı millet sizi evinize yollayacak. Millet güvenilir, iş bilen, ahlaklı, ehliyetli yeni hizmetkârlar istiyor. Millet ‘Benim sorunlarımı ancak Millet İttifakı çözer’ diyor. Biz de gelip çözeceğiz. Sizin her derdinize derman olmak için... Bu evlatlarımızın gözlerine içine baka baka konuşuyorsam bir yıl sonra iktidar olunca da böyle içten bakacağız” diye konuştu.

“BİRAZ DA GİDİN EVİNİZDE EŞİNİZE HİZMET EDİN”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamında yer alan Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının hikâyesini anlatan Ekrem İmamoğlu, “O fotoğrafta Atatük, Tokat’ta çiftçinin gözünün içine bakarak dinliyor. Biz de milletimizin gözüne Atamız gibi bakmazsak namertiz. Bugün savaş tamtamları çalmaya gayet edenler var. Adı da bakan. Hazmedeceksin evine gidip ben nerede hata yaptım diye aynaya bakıp kendine soracaksın. Biraz da gidin evinizde eşinize hizmet edin. Milletin sizden beklediği hizmet bu kadar. Bir seçimi darbe demek demokrasiye ihanettir. Demokrasiye darbe yapmak isteyen ayağını denk alsın İstanbul'u hatırlasın. Bu hükümet bu bakanlar istediği gibi bu seçimi bir savaş bir darbe gibi göstersin. Biz saygıyla, demokrasiyle yarışmaya devam edeceğiz. Seçimi kaybedersek tebrik ederiz. Hiç kimse devletin sahibi olduğunu düşünmesin” ifadelerini kullandı.

“23 HAZİRAN’I UNUTMAYIN”

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü hatırlatan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’u kendilerinin babasının malı zannettiler. Biz kamunun malını kamuya veririz, bir avuç insana değil. Biz boğazın kıyısında partilisi diye imar vermeye çalışanlar gibi değil, çatır çatır o binayı yıkar halkımızın hizmetine sokarız. 23 Haziran’ı unutmayın demokrasi tokadını unutmayın, 14 Mayıs’ta da aynısı olacak. Biz diğerleri gibi ayrıştırmayacağız. 86 milyon insanı birleştireceğiz. Bu seçimi bir parti değil, milletimiz kazanacak” dedi.