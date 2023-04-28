İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni 'darbe' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir” açıklamasını hatırlatarak kendisine "Hükümet dışında başka partilere oy veren insanlar darbeci oluyor bu durumda. Açıklık getirir misiniz?" sorusunu yönelten gazeteciye, “Sorunun yanıtını veriyorum. Cuman mübarek olsun” sözleriyle yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma namazı için Gaziosmanpaşa’da Hürriyet Mahallesi’nden bulunan Beraat Camii’ne geldi.
Camii çıkışında Gerçek Gündem muhabiri Filiz Gazi, Soylu'ya "14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir” ifadelerini hatırlatarak "Hükümet dışında başka partilere oy veren insanlar darbeci oluyor bu durumda. Açıklık getirir misiniz?" diye sordu.
Bakan Soylu ise, “Öyle bir şey olur mu? Amerika’yı söylüyorum. Biliyor musun Amerika’yı? Afganistan’a yaptıklarını biliyor musun?” şeklinde yanıt verdi.
"SORUNUN YANITINI VERİYORUM, CUMAN MÜBAREK OLSUN"
Gazeteci Filiz Gazi, “Açıklar mısınız, bilmeyenler öğrensin” ifadelerini kullanınca Soylu da “Sorunun yanıtını veriyorum. Cuman mübarek olsun” diye konuştu.
KORUMALARDAN GAZETECİYE MÜDAHALE
Gazi, Soylu'nun açıklamalarının ardından görüntülerinin silinmeye çalışıldığını söyledi.
"Saniye geçmeden korumalar ve polisler etrafımı kuşattı" diyen Filiz Gazi, şunları kaydetti:
"Kimliklerimin fotoğrafı çekildi. Polisler telefonumu elimden alarak videolarımı silmeye çalıştı. Ancak sildiğini sandığı videolar halen telefonumdaydı. Telefonumu aldım ve alandan ayrıldım."
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