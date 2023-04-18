İmamoğlu'ndan Üsküdar'daki kaçak yapılara ilişkin zor soru: Bakanlık neden bu kadar savunur?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 21:13

Güncelleme: 18.04.2023 - 21:13

İBB’nin imara aykırı olduğu için yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler için Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek yıkıma engel olmuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından, konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun "İstanbul halkına ait bir alanı işgal eden birkaç kafeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden bu kadar savunur?" sorusu yönelttiği paylaşımı şu şekilde: