İmamoğlu’nun danışmanı İBB Meclisi üye sayılarını açıkladı: CHP 188, AKP 130

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi’nde CHP’nin 188, AKP’nin ise 130 üyesi olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 00:24
İmamoğlu’nun danışmanı İBB Meclisi üye sayılarını açıkladı: CHP 188, AKP 130
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Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51.14 ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından gözler İBB Meclisi’ndeki dağılıma yöneldi.

İmamoğlu’nun danışmanı İBB Meclisi’ndeki üye sayılarını açıkladı. Ongun, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:

“31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AKP: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun.”


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