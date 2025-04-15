Yayınlanma: 15.04.2025 - 19:40

Güncelleme: 15.04.2025 - 19:43

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinde imzası olduğunu öğrendiği fakültede akademisyen olan ve bölüm başkanlığı da yapan İÜ Mimarlık Fakültesi'ne dekan olarak atanan Yüksel Demir'i protesto etti.

Evrensel’in aktardığına göre, Yüksel Demir, “Yüksel dışarı üniversiteler bizimdir” sloganıyla salonu güvenlik eşliğinde terk etti.

“Yüksel dışarı üniversiteler bizimdir”



İmamoğlu’nun diploma iptalinde imzası var: Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti!https://t.co/QYqEUH2jqv pic.twitter.com/w7VMv9OSVk — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 15, 2025

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri diploma iptalinde imzası olduğunu öğrendikleri akademisyen Yüksel Demir’i söz hakkı vermek ve aldığı bu karar hakkında sorular yöneltmek için, fakülte öğrencileri, mezun ve akademisyenlerinin açık çağrısı ile Ortabahçeye çağırdı.

Demir’in bahçeye çıkmayacağını ve sadece bölüm ÖTK’ları ile görüşmek istediğini bildirmesi üzerine İTÜ Mimarlık Fakültesi ÖTK’leri bu kararı öğrencilerin vereceğini söyledi ve topluca sınıfa gitti.

SORULARI YANITLAMADI

Demir sınıfta olan öğrencilere soruları yanıtlamayacağını, gerekçelerini açıklayamayacağını söyleyerek soruları cevapsız bıraktı.

İŞTE O SORULAR!

Demir ‘Neden imza attınız?, Bu kararın siyasi olduğunun farkında mısınız?, Sizce diploma iptali ve tutuklama rastlantı mı?, İmza atmama şansınız var mıydı?, Nasıl dekan olarak atandınız?, Gelecekte bizim diplomalarımız iptal edilmek istenirse de imza atar mısınız?’ sorularına cevap vermeyince “Yüksel dışarı üniversiteler bizimdir” sloganıyla salonu güvenlik eşliğinde terk etti.