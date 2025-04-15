İmamoğlu’nun diploma iptalinde imzası var: Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinde imzası olan Prof. Dr. Yüksel Demir, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından protesto edildi. Demir, öğrencilerin sorularına yanıt vermeden salonu güvenlik eşliğinde terk etmek zorunda kaldı.

İmamoğlu’nun diploma iptalinde imzası var: Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 19:40

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinde imzası olduğunu öğrendiği fakültede akademisyen olan ve bölüm başkanlığı da yapan İÜ Mimarlık Fakültesi'ne dekan olarak atanan Yüksel Demir'i protesto etti. 

Evrensel’in aktardığına göre, Yüksel Demir, “Yüksel dışarı üniversiteler bizimdir” sloganıyla salonu güvenlik eşliğinde terk etti.

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri diploma iptalinde imzası olduğunu öğrendikleri akademisyen Yüksel Demir’i söz hakkı vermek ve aldığı bu karar hakkında sorular yöneltmek için, fakülte öğrencileri, mezun ve akademisyenlerinin açık çağrısı ile Ortabahçeye çağırdı.

Demir’in bahçeye çıkmayacağını ve sadece bölüm ÖTK’ları ile görüşmek istediğini bildirmesi üzerine İTÜ Mimarlık Fakültesi ÖTK’leri bu kararı öğrencilerin vereceğini söyledi ve topluca sınıfa gitti. 

SORULARI YANITLAMADI

Demir sınıfta olan öğrencilere soruları yanıtlamayacağını, gerekçelerini açıklayamayacağını söyleyerek soruları cevapsız bıraktı.

İŞTE O SORULAR!

Demir ‘Neden imza attınız?, Bu kararın siyasi olduğunun farkında mısınız?, Sizce diploma iptali ve tutuklama rastlantı mı?, İmza atmama şansınız var mıydı?, Nasıl dekan olarak atandınız?, Gelecekte bizim diplomalarımız iptal edilmek istenirse de imza atar mısınız?’ sorularına cevap vermeyince “Yüksel dışarı üniversiteler bizimdir” sloganıyla salonu  güvenlik eşliğinde terk etti.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İTÜ #Yüksel Demir

İlgili Haberler

Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı

Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
Cezayir-Fransa arasında diplomatik kriz: Sert ve uygun yanıt verilecek

Cezayir-Fransa arasında diplomatik kriz: Sert ve uygun yanıt verilecek
Özgür Özel kürsüden duyurdu: İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen TÜGVA'cı Doç. Dr. Yasin Çetin’in 'CV’sini açıklıyoruz!

Özgür Özel kürsüden duyurdu: İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen TÜGVA'cı Doç. Dr. Yasin Çetin’in 'CV’sini açıklıyoruz!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler