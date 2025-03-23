İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Saraçhane'yi koruyacağız! Bütün İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de açıklamalarda bulundu.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbulluları Saraçhane'ye çağırdı. Çelik, "Saraçhaneyi koruyacağız. Bütün İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum." dedi.
Çelik, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Ekrem İmamoğlu şu dakika itibarıyla CHP’nin cumhurbaşkanı adayıdır. Derhal serbest bırakılmalıdır.
Bu kurulmuş bir tezgahtır. Silivri’de hazırlık yapıldığına dair bilgi geliyordu bize. Bu bir tezgahtır. Birileri bir yerde karar almış, savcıya, hakime, kolluk gücüne o kararı uygulatıyor. Üç dört gün önce de hazırlığını yapıyor.
Sandık buradadır. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu derhal serbest bırakılmalıdır.
Saraçhane'yi koruyacağız. Bütün İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum.
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