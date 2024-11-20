İmamoğlu'nun yargılandığı davaya erteleme
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yargılandığı davaya Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Söz konusu dava 8 Ocak saat 15:00'a ertelendi.
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