İmamoğlu'nun yargılandığı davaya erteleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi.

İmamoğlu'nun yargılandığı davaya erteleme
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yargılandığı davaya Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Söz konusu dava 8 Ocak saat 15:00'a ertelendi. 



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