İmamoğlu’nun yatay geçişinde ‘iltimas’ olabilir diyen Bakan Tekin kendine yapılan iltiması unuttu

Yayınlanma: 23.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2025 - 04:00

İmamoğlu’nun yatay geçişinde iltimas olabileceği iddiasını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kendine yapılan iltiması unuttu. Tekin’in 1 ayda profesör, sonra rektör olduğu ve alanına özel kadro açıldığı, Bakan Tekin’in “iltimas” çıkışından sonra yeniden gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün katıldığı bir televizyon programında, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, İmamoğlu'nun yatay geçişinde ‘iltimas’ yapılmış olabileceğini savundu. Tekin'in açıklaması üzerine zamanında kendisine yapılan ‘iltimas’ akıllara geldi. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte müsteşarlık makamı kaldırıldı. Bunun üzerine son Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı olan Yusuf Tekin için harekete geçildi. 27 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir profesör kadro ilanı yayımlandı. Bu ilan tam da Yusuf Tekin’e göreydi. Çünkü kadronun açıklama kısmında “Parlomentolar, Meşrutiyet ve Osmanlı son dönemi demokrasi tartışmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak” ifadesi yer alıyordu. Tekin ise daha önce bu alanda, “Osmanlı Devleti`nde siyasal sistemin meşruluğu sorunu çerçevesinde Birinci Meşrutiyet'in tartışılması” ve “Parlamenter rolleri ve TBMM’de parlamenter davranışları üzerine bir alan araştırması” gibi çalışmalar yapmıştı.

KİŞİYE ÖZEL REKTÖRLÜK!

Bu olaylardan sonra 13 Eylül 2018 tarihinde bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Bu kararnameyle “Rektörler, en az üç yıl profesörlük yapan kişiler arasından atanır” maddesi kaldırıldı. Profesörlük ünvanını alalı henüz 1 ay olan Tekin, 15 Eylül 2018'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.