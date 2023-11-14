‘İmara açılmayacak’ sözü yine lafta kaldı: Eski askeri arazideki konut projesine onay

Yayınlanma: 14.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2023 - 04:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve döneminin bakanı tarafından “Bu alanlar imara açılmayacak” dense de sözler unutuldu. AKP iktidarı, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından askeri alanların şehir dışına taşınacağını açıkladı. Birçok bakan boşaltılan bu alanların yeşil olarak kalacağını ve imara açılmayacağını söyledi.

Buna karşın çoğunda birer birer çalışmalara başlandı. Bunların içerisinde ise İstanbul Tuzla’daki deniz manzaralı ve “değerli” görülebilecek arazi de yerini aldı. Emlak Konut, İstanbul Tuzla’daki eskiden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait olan araziyi geçen yıl gelir paylaşımlı şekilde ihale etti. İhaleyi Cevahir Yapı ve HB Grup İnşaat ortaklığına verildi. Yapılan ihalenin ardından deniz manzaralı arazide konut çalışmaları için adım atıldı. Cevahir Yapı, 84 bin metrekarelik alan içerisinde 14 bloktan oluşan konut ve dükkân projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda projeye “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verildi. Bu kararla birlikte alanda 424 konut ve 42 dükkân yapılacak. Proje kapsamında alanda “Tuzla Millet Bahçesi” de inşa edilecek.

SİT ALANI İÇİNDE

Öte yandan proje, Tuzla Belediyesi Başkanlığı tarafından verilen imar durumu belgesine göre üçüncü derece arkeolojik sit alanı içinde buluyor. Emlak Konut’un ihalesiyle birlikte araziyi alan şirketlerden HB Grup İnşaat’ın sahibi Sedat Varank’ın, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni olduğu iddiaları daha önce de basına yansımıştı.

