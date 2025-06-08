İmralı Adası'na 'bayram' ziyareti: Yeğenleri, teröristbaşı Öcalan ile görüşmeye gitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “çağrısıyla” başlayan
ve iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç devam ediyor.
DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğenleri, Kurban Bayramı için İmralı Adası'na gitti. İmralı Ada Hapishanesi'nde aile görüşü gerçekleştirildi.
"AİLE" GÖRÜŞMESİ
DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Abdullah Öcalan ile
yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu, Hamili Yıldırım
ile kardeşi ve kuzeni Ömer Hayri Konar ile kardeşi aile görüşü gerçekleştirdi.
Açıklamaya şöyle devam edildi:
"Yine İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmakta olan Veysi
Aktaş ile kardeşleri de İmralı'ya kısa zaman önce sevki gerçekleştirilen Ergin
Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan ile kardeşleri Kurban Bayramı ziyareti
dolayısıyla aile görüşü gerçekleştirdi."
ÖMER ÖCALAN'DAN PAYLAŞIM
Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer
Öcalan da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile
ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı
ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam
inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir. Önemli ve tarihsel
gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Sayın Abdullah Öcalan‘ın bayram mesajını
kamuoyunun bilgisine sunuyorum: 'Halkımızın Kurbansız Kurban Bayramını
kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar.”