İmralı heyetinden Demirtaş’a ziyaret: Açıklama yapıldı

DEM Parti İmralı heyeti, Edirne ve Kandıra Cezaevi’nde eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve HDP eski Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile görüştü.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti, görüşmelerin ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmelerde esas olarak barış sürecine dair bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinde bulunduk. Sevgili Selahattin Demirtaş, sürece desteğinin tam olduğunu vurguladıktan sonra, sürecin başarıya ulaşması, barışın ve demokrasinin tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sevgili Figen Yüksekdağ da barışın ve demokratik toplumun inşası konusunda umudunu koruduğunu, bu yolda desteğinin ve katkısının güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Suçsuzlukları hukuken de sabit olan arkadaşlarımızın hala cezaevinde tutulması hiçbir gerekçeyle açıklanamaz, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu açık adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması, arkadaşlarımızın barış ve demokrasi yürüyüşüne özgür şartlarda katılması acil talebimiz ve beklentimizdir.

Son derece verimli geçen görüşmelerde arkadaşlarımız, yüreği özgürlük, barış ve demokrasi için atan herkese en içten selam ve sevgilerini iletti."