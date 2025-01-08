İmralı Heyeti’nin siyasi temasları: Görüşmeler sol partilerle sürecek

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:21

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:50

Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüşen TBMM Başkanı Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pelvin Buldan ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan İmralı heyetinin Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle yaptığı temaslar, dün CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi (YRP) ile yaptığı görüşmelerle tamamlandı. İmralı heyeti, saat 10.30’da TBMM’de CHP heyetiyle sürece ilişkin görüştü. İmralı heyetinin CHP’yle yaptığı görüşmesinin ardından durağı DEVA Partisi Genel Merkezi oldu.

‘ERDOĞAN KONUMUNU BELİRLEMELİ’

İmralı heyeti; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyarbakır Milletvekili Ali Ekmen Merdanoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı’dan oluşan DEVA heyetiyle saat 13.00’te görüştü. 1 saat 54 dakika süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Babacan; 1 Ekim’den bu yana Türkiye’de ‘yeni bir iklim’ olduğunu, bu süreçteki çözüm çabalarının kıymetli olduğunu savundu ve sürecin arkasında olduklarını açıkladı.

Babacan “Bu süreçte hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini önemsiyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konunun neresinde durduğunu net olarak açık olarak görmüş değiliz. TBMM çözüm alanıdır ancak yönetim sistemimizi dikkate aldığımızda Erdoğan’ın kendi durduğu noktayı da netleştirmesi gerek” dedi.

DEMİRTAŞ’LA GÖRÜŞME BU HAFTA İÇİ OLABİLİR

Babacan’ın ardından konuşan Sırrı Süreyya Önder; Ahmet Türk’ün İmralı heyetine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya, “Kesinleşmiş bir şey yok ama Ahmet Ağabey heyetimizdedir, İmralı kısmına katılacaktır ama ne zaman olur onu bilemiyoruz” yanıtını verdi.

Selahattin Demirtaş’la ne zaman ne zaman görüşüleceğine ilişkin gelen soruya “Bu trafiğin cevaz (onay) verdiği ilk fırsatta. Muhtemelen bu hafta içi” cevabını verdi.

SOL PARTİLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

DEM Parti kaynakları, sürecin olumlu ve hızlı ilerediği değeğrlğndirmesinde bulunurken, İmralı heyetinin sol partilerle de görüşeceği kaydedildi. Bu kapsamda heyetin TİP, EMEP ve Sol Parti’yle de görüşeceği belirtildi. Bunun yanı sıra DEM kaynakları, şu an ki sürecin ilk süreçten farklı bir havada gerçekleştiği, özellikle MHP ve CHP’nin bu kez sürece olumlu yaklaşmasının sürecin hızlı ilerlemesini sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, DEM Parti’nin hem Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi Kürtçü konumda duran hem de sosyalist kanatta bulunan birleşenleriyle de görüşeceği, bu görüşmelerde İmralı heyetinin de bulunubileceği öğrenildi. DEM Parti’nin birleşenlerinden olan STK ve siyasi oluşumları aracılığıyla çözüm sürecinin tabana yaymayı amaçladığı da edinilen bilgiler arasında... Ayrıca kaynaklar; heyetin İmralı'ya ikinci kez gideceğini de belirtti. İmralı’ya gidilmeden önce Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasi tutuklulara ziyaret yapacakları belirtildi.

‘DEVLETİN ELİYLE DEĞİL DE ÖCALAN’IN DİLİYLE Mİ SON BULACAK?’

İmralı heyeti; DEVA Partisi’nin ardından TBMM’ye gelerek, saat 16.00’da YRP heyetiyle görüştü. Görüşmede, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’a Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin ve Sacit Günbey ile Parti Sözcüsü Suat Kılıç eşlik etti. Suat Kılıç’ın görüşme öncesinde partisinin genel merkezinde haftalık düzenlediği basın toplantısında; “Terörist Abdullah Öcalan’ın ne dediğini merak etmiyoruz. Ancak devletin kanaatinin değişip değişmediğini merak ediyoruz.

Mardin Belediye Başkanlığı’ndan terörle iltisaklı diye indirilen Ahmet Türk’ü barış elçisi yaptığınız gibi, Öcalan’ı da barış elçisi mi ilan edeceksiniz? 40 yılda 40 bin şehit verdiğimiz terörle mücadele, devletin eliyle değil de Öcalan’ın diliyle mi son bulacak? Diyelim ki PKK bitti. PKK bittiğinde PYD/YPG de bitecek mi? Yoksa ABD’nin eğitip donattığı 130 bin kişilik terör ordusu Suriye’nin resmi ve milli ordusuna mı dönüşecek?” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

‘HERHANGİ PAZARLIK KONUSU DÖNMÜYOR’

DEVA Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre; İmralı heyeti, önceki Çözüm Süreci’nde Babacan ile Sadullah Ergin’in görev yapmasından kaynaklı, önceki sürecin hataları üzerinde duruldu. DEVA Partisi heyeti yeni süreçte tarafların önceliğinin terör örgütü PKK’nın silah bırakması olması gerektiğini vurguladı. Kaynaklar; DEVA Partisi tarafının “bir anlaşma paketinden ziyade PKK’nın silah bırakmasının süreci ilerleteceği” ve “önce silahsızlanma sonra demokratik atılımların yapılması” vurgusunun yaptığını belirtti.

Bunun yanı sıra DEVA Partisi tarafı; “Kürt sorunuyla ilgili yürütülecek demokratikleşme süreciyle terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının birbirlerinin pazarlık malzemesi yapılmaması” gerektiğini savundu. İmralı heyetinin ise görüşmede “herhangi pazarlık konusunun dönmediğini” kuvvetli bir şekilde vurguladığı aktarıldı.

‘DEM PARTİ İLE DEMİRTAŞ ARASINDA KOPMA YOK’

İmralı heyetinin görüşmede eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sürdürülen süreçte yar aldığı, DEM Parti ile Demirtaş’ın arasında bir kopmanın olmadığını söylediği bilgisi edinildi. İmralı heyetinin DEVA Partisi heyetine parti görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, Edirne’ye gidileceğini ve oradaki eski HDP Eş Başkanları Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi siyasi tutuklulurla görüşülüp, parti ve tutukluların görüşlerini İmralı’ya ileteceklerini söylediği öğrenildi.

DEVA Partisi kaynakları, İmralı heyetinin “yeni anayasa” tartışmasına değinmediğini; terör elebaşısı Öcalan’ın iletisini aktardığını ve görüşme yapılan partilerin görüşlerini özetle sunduklarını aktardı.