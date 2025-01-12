İmralı heyetinin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırız

Yayınlanma: 12.01.2025 - 21:23

Güncelleme: 12.01.2025 - 21:30

Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DEM Parti heyetinin bugünkü ziyareti sonrasında açıklama yaptı.

Yüksekdağ, yaptığı açıklamada, "Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye, katkı sunmaya hazırız" dedi.

X hesabından paylaşımda bulunan Yüksekdağ, "Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye, katkı sunmaya hazırız. Umuyorum ki halklarımızın baharını, barışı ve kardeşliği birlikte karşılayacağız" ifadelerine yer verdi.

''ÇÖZÜM İRADESİNİN YANINDAYIZ''

Figen Yüksekdağ'ın açıklaması şöyle:

"Bu çözüm çabası ve iradesinin yanında, arkasındayız. Nerede olduğumuz fark etmez. içeride, dışarıda ya da farklı görüşlerde olabiliriz. Bu üzerimize düşen görevi yerine getirmeye engel değildir.

Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye katkı sunmaya hazırız.

Barışın öznesi doğrudan Türkiye halkları, emekçiler, özgürlük güçleri ve kadınlardır. Tam da bu nedenle bütün toplumsal dinamikler, halkların kardeşliği ve barış için inisiyatif almalıdır.

Demokratik haklara, ekmeğin ve emeğin güvencesine giden yol bugün bu inisiyatifi almaktan geçiyor.

Biz kadınlar, Kürt sorununda demokratik çözüm hareketinin geliştirilmesi için gereken özveri ve çabayı göstermekte tereddüt etmeyeceğiz. Bu çabaya ortak olan herkes ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olacağız."