‘İmralı ziyareti’ hakkında dikkat çeken kulis: ‘Fotoğraf çektirilmedi ama…’

AKP’li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP’li Feti Yıldız’dan oluşan ‘İmralı heyeti’ dün terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AKP’li Yayman’ın önce ‘gitmedim’ daha sonra da ‘gittim’ dediği bilmeceyle başlayan ziyaret süreci hakkında kulis bilgileri gelmeye başladı.

T24’ün aktardığına göre, heyet Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Üç isim dün adaya helikopter ile gitti. Görüşmede devlet görevlileri yer almadı, fotoğrafı çektirilmedi. Tutanak oluşturmak için ses kaydı alındı ancak bundan sonraki süreçte tutanakların hangi yöntemle komisyonun diğer üyeleriyle paylaşılacağı ya da kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı netleşmedi.

‘Yapıcı’ ve ‘olumlu’ gerçekleştiği ifade edilen görüşmede sadece Öcalan ve üç komisyon üyesi yer aldı. Tutanak oluşturmak için ses kaydı alınan görüşmede, üyeler kendi notlarını tuttu, sorularını yöneltti. Görüşme öncesinde ya da sonrasında Öcalan’la herhangi bir fotoğraf çektirilmedi.

İmralı’da yapılan bu görüşmenin değerlendirileceği 19’uncu komisyon toplantısının tarihi netleşmedi. En geç önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantının gizli mi yoksa açık mı yapılacağı, görüşmenin tutanaklarının diğer komisyon üyeleriyle ne şekilde paylaşılacağı ise henüz net değil. Toplantının açık mı yoksa kapalı mı olacağına komisyon karar verecek. Görüşme tutanaklarının bütününün mü, yoksa özetinin mi paylaşılacağına da yine komisyon karar verecek.