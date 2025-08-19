İnan Güney: Ahlaksız, pervasız iftiralar sonucu tutuklandım

Tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney’in sosyal medya hesabından tutukluluğuna ilişkin bir mesajı paylaşıldı.

Güney, kızı Zeynep'in tahtaya yazdığı "Babam gelene kadar bu yazı burada kalacak" sözlerini aktararak başladığı mesajında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

İnan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beyoğlu beni tanır. Ahlaksız, pervasız iftiralar sonucu tutuklandım. Bu zamana kadar onurumla, namusumla yaşadım. Eğilmedim, bükülmedim. Ailemin sofrasına bir lokma haram katmadım. Ailemin, dostlarımın döktüğü gözyaşına sebep olan iftiracılar ile hukuk önünde sonuna kadar hesaplaşacağım. Ben ülkem için gerekli bedeli başımı bir santim eğmeden ödeyecek, alnım ak şekilde çıkacağım. O zamana dek, Beyoğlu size emanet."