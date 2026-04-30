İnan Güney’den ‘tahliye’ açıklaması: ‘Tarihteki ilk tek kişilik örgütün tek üyesi olma...'

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 30. duruşmasında, 15 isim tahliye edildi.

Söz konusu isimler arasında tutuklu bulunan seçilmiş Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in özel kalem müdürü Seyhan Özcan ve eniştesi İsmail Akkaya da bulunuyordu.

Güney bu tahliyelere ilişkin bir açıklama paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güney şunları yazdı:

"Seyhan Özcan benim yıllardır çalışma arkadaşım, özel kalem müdürümdür, İsmail Akkaya da ablamın eşi, eniştemdir.

Çalışma arkadaşlarım Eren ve Deniz’in ardından bugünkü tahliye kararı ile Seyhan Hanım ve İsmail Eniştem ailelerine kavuştuğu için çok mutluyum.

Galiba tarihteki ilk tek kişilik örgütün tek üyesi olma ünvanı da bana kalmış oldu…

Benim demokrasi nöbetim biraz daha sürecek.

Allah iyilerledir.

Kavuşacağız.

İnan Güney

Beyoğlu Belediye Başkanı

Silivri Zindanı"