‘İnce, CHP’ye geçecek’ iddiaları yalanlandı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.01.2025 - 04:00

Gazeteci Enver Aysever, İnce’nin CHP’ye katılacağını iddia etti. İnce’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Aysever, “Memleket Partisi’nin yeniden seçimde olma hakkı kazanması için bir süreç devam ederken Muharrem İnce, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşüyor. Sebep şu; Muharrem İnce bir müzakere sürecine giriyor ve Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda çatı olarak CHP’nin yeniden önemli olduğunu, her ne kadar bu koşullarda muhalefet şerhi düşmesi gerekirse de diyalog kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyor. Nihayetinde Özgür Özel’le yapılan konuşmada İnce’ye bir davet geliyor ve İnce, CHP’ye katılacağını söylüyor” dedi.

Aysever, ayrıca “Bir hafta, 10 gün içerisinde İnce’nin siyasi denklemi CHP içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. CHP’li olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in ulaştığı İnce’ye yakın Memleket Partili kaynaklar, “Böyle bir durum söz konusu değil” sözleriyle iddiaları yalanladı.