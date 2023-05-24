İnce MYK’yi toplayacak
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar üzerine adaylıktan çekilen ve seçimlerin ikinci turunda “seçmenini serbest bırakma” eğiliminde olan Muharrem İnce, yarın partisinin merkez yönetim kurulunu (MYK) toplayacak.
Edinilen bilgilere göre, İnce’nin kurmaylarının yüzde 60’ı, ikinci tur seçimlerinde “Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapılması gerektiğinden” yana tavır sergiliyor. Yarın yapılacak MYK toplantısının ardından ise İnce’nin, “ikna edildiği takdirde” sessizliğini bozacağı ve partisinin “Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını açıklayabileceği” belirtiliyor.
Öte yandan İnce, önceki akşam sosyal medyadan hastaneden bir fotoğrafını paylaştı. İnce “Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim” İfadesini kullandı.
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