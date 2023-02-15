İnce'den seçim tepkisi: 'YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın!'

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından seçim tarihiyle ilgili gündeme gelen tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. İktidara seslenen İnce, “YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 19:11
İnce'den seçim tepkisi: 'YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın!'
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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilirken, konuya ilişkin eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç'tan seçim için ilk 'erteleme' çağrısı da geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili konuştu. İnce, “Enkazın altından son kardeşimiz çıkana kadar seçimin tarihini konuşmayı da, ertelemeyi konuşmayı da askıya aldık. Ama şunda da uyarmak isterim milletimizi; YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın” dedi.

İnce konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir, enkazın altından son kardeşimiz çıkana kadar seçimin tarihini konuşmayı da, ertelemeyi konuşmayı da askıya aldık. Son kardeşimiz çıkana kadar, onlar çadırlarına yerleşip sokakta kimse kalmadan sobaları yanana kadar, enkazdan son kardeşimiz kurtulana kadar ne ertelemeyi konuşacağız ne seçimin tarihini konuşacağız.

Seçim ilgi alanımızda değil şu anda. Derdimiz canlarımızla. Ama şunda da uyarmak isterim milletimizi; YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın! YSK sizin memurlarınız, biliyorum. Hiç güvenmiyorum o kuruma, YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın.

TBMM'Yİ İŞARET ETTİ

Bunun çözüm yeri TBMM’dir. Çözebiliyorsanız TBMM’de çözersiniz. Çözemiyorsanız, gücünü anayasadan almayan hiçbir kuvvet kullanılamaz. Hiçbir yetki kullanılamaz. Gücünü anayasadan alacaksın.

Anayasa çok nettir, onun için YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın. Anayasal suç işlersiniz. YSK üyelerini de uyarıyorum, keser döner sap döner bir gün hesap döner, anayasayı ihlal etmekten yargılanırsınız!"


Muharrem İnce YSK Seçim seçim tarihi

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