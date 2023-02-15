Depremin yaraları sarılmadan iktidar cephesinin gündeminde seçim var

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 08:47

Henüz arama kurtarma çalışmaları tamamlanmadan ve enkazlar kaldırılmadan iktidar cephesi, “seçimlerin nasıl yapılacağını” tartışıyor. AKP’de seçimlere ilişkin farklı iki görüş bulunuyor. Bunlardan ilki seçimlerin daha önce açıklanan 18 Haziran tarihine çekilmesi. 4 ay gibi bir sürenin bulunduğunu, bu süre içinde “yaraların sarılabileceğini” hesaplayan iktidar, seçimlerin bir yıl gibi bir süreye çekilmesi durumunda “seçimleri kaybedebileceğini” de düşünüyor. Bu nedenle “seçim tarihinin ileri atılmaması gerektiği” ifade ediliyor. Anayasanın mevcut hükmüne göre savaş dışında seçimlerin “bir yıl gibi bir süreye ertelenemeyeceği” kaydediliyor. İktidarın 10 büyük ilde ilan ettiği OHAL kararını uzatabileceği ve o bölgelerde OHAL şartlarında “seçime gidilebileceği” ifade ediliyor.

"BİLANÇO BELLİ DEĞİL"

İktidar içinde depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da yaşayanların yüzde 80’inden fazlasının kentleri terk ettiği ve başka bölgelere yerleştiği de ifade ediliyor. Bu yurttaşların 4 ay gibi bir süre içinde yeniden kendi iline döneceği öngörülürken bu süre içinde YSK’nin çalışmaları nasıl yürüteceğinin de “tartışmalı olduğu” kaydediliyor. Çok sayıda yurttaşın başka illere yerleştiğine dikkat çekilirken “Deprem bölgesindeki illerdeki nüfus kayıplarına da bakılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı gibi bir yıl içinde depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Bu nedenle seçimler ertelenmeli” değerlendirmeleri yapılıyor.