İndirimli su 'kamu zararı' sayıldı

AKP iktidarı döneminde kayyum atanan belediyelerdeki tartışmalı uygulamalarının ardı arkası kesilmiyor. Kars Belediyesi kayyumu, belediyenin HDP tarafından yönetildiği sırada içme suyu faturalarına yapılan yüzde 50 indirimin ‘kamu zararı oluşturduğu ve belediye gelirlerinin azalttığını’ öne sürdü. Kayyum, bu zararı karşılamaları için Meclis üyelerine tebligat gönderdi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00
İndirimli su 'kamu zararı' sayıldı
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Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü, içme suyu indirimi nedeniyle 16 Ağustos’ta toplandı. Müdürlük, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından 2 Aralık 2020’de hazırlanan mali rapora dikkat çekerek, belediyeye kayyum atanmadan önce yapılan indirim nedeniyle belediyenin zarar ettiğini öne sürdü.

Müdürlük, Meclis’te yer alan 25 meclis üyesinin bu zararı ödemesi için tebligat gönderdi. Söz konusu kararda “Kamu zararını ödememeniz halinde tahsil yoluna gideceği tebliğ olunur” denildi. 


AKP Kars Kars Belediyesi HDP

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