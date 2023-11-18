İndirimli su 'kamu zararı' sayıldı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:00

Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü, içme suyu indirimi nedeniyle 16 Ağustos’ta toplandı. Müdürlük, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından 2 Aralık 2020’de hazırlanan mali rapora dikkat çekerek, belediyeye kayyum atanmadan önce yapılan indirim nedeniyle belediyenin zarar ettiğini öne sürdü.

Müdürlük, Meclis’te yer alan 25 meclis üyesinin bu zararı ödemesi için tebligat gönderdi. Söz konusu kararda “Kamu zararını ödememeniz halinde tahsil yoluna gideceği tebliğ olunur” denildi.