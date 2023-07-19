İngiltere’nin göçmenlerin geri dönüşü için Türkiye ile anlaşma imzalayacağı iddiası

Yayınlanma: 19.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 04:00

Yılbaşından bu yana Türkiye’den binden fazla göçmenin Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye ulaştığı iddia ediliyor. The Telegraph’ın haberine göre İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın, Türkiye’den teknelerle gelen göçmen sayısındaki artışın ardından sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Türkiye ile bir anlaşma arayışında olduklarını bildirdiği öne sürüldü. Cumhuriyet konuya ilişkin siyasiler ve siyaset bilimcilerle konuştu.

'ÇÖZÜM ARIYORLAR'

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “İngiltere’nin geri alım anlaşmasını yapmak istemesi kendileri açısından elbette ki gayet anlaşılabilir. Açıklanan verilere göre 2018’den bu yana 85 bin kişi yasadışı olarak botlarla İngiltere’ye girdi. Bu göçmenlerin İngiliz vergi mükelleflerine günlük maliyeti 6 milyon sterlin. İngiltere bu yükü bertaraf etmek için elbette çözüm yolları arayacaktır” dedi.

CHP’li Akdoğan, şunları söyledi: “Ne yazık ki biz yasadışı göçte hem hedef hem de geçiş ülkesiyiz. Bizden sonra Avrupa’da pek çok ülkeyi geçerek göç edenlerin hepsi aslında Fransa’dan İngiltere’ye geçiş yapıyor. O nedenle Türkiye’nin buradaki tavrı da önem kazanacak zira geri alıma daha önce iktidarın Avro kaynağı bakması bizi içinden çıkılamayan bir yasadışı göçmen krizine soktu.”

'AKP İKTİDARI İKNA OLUYOR'

“Her ülke, vatandaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor” diyen Akdoğan, “Yasadışı göçmenler ülkelerin üzerinde büyük bir ekonomik yük oluşturuyor. Bu yükten de kurtulmak için parayı verip düdüğü çalacakları çözümler arıyorlar. Bu anlamda da Türkiye’de iktidar ülkeyi beş sente muhtaç hale getirdiği için en iyi alternatif olarak görülüyor. Para yardımı ile AKP iktidarını ikna etmek çok kolay” ifadelerini kullandı.

Siyaset bilimci Doç. Dr. Cangül Örnek ise “Türkiye’de iç kamuoyunda bu ne kadar yankılanır emin değilim. Çünkü bir süredir zaten Türkiye, AB’le imzalanan Geri Kabul Antlaşması gereği zaten çok sayıda göçmeni barındırıyor. Buna yönelik bir tepki var. Ama bu tepki AB’ye ya da AB’yle imzalanmış anlaşmaya yönelik değil. Daha çok göçmenlerin kendisine” dedi.

'UTANÇ VERİCİ'

“İngiltere’yle de bir anlaşma yapılırsa ben yine tepkinin bu paralellikte olacağını düşünüyorum” diyen Doç. Dr. Örnek, şu ifadelere yer verdi: “Doğrudan bu anlaşmanın hedef alınmasından ziyade tepkinin daha çok içe doğru patladığı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. İngiltere’nin göçmen politikası son derece ırkçı ve insanlık dışı. İngiltere’nin bu konuda kınanması gerekir. Türkiye’nin kendini bu pozisyona düşürmüş olması, başka ülkelerin istemediği göçmenleri maddi karşılıklar üzerinden yapması ise utanç verici.”

