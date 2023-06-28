‘İntikam alıyorlar’
Eski İstanbul Barosu başkanı avukat Turgut Kazan, Yanardağ’a yapılan uygulamanın haksız olduğunu vurguladı.
Gazetemize konuşan Kazan, “Türkiye’nin sorunu hukuk devleti sorunudur. Hukuk devleti bağımsız ve kaliteli yargının bulunması halinde olur. Türkiye’de ne yazık ki bu durumdan adım adım uzaklaşılmıştır. Yanardağ’ın söylediği sözlerin suç sayılabilmesi mümkün değildir. İfade özgürlüğü içerisinde düşüncesini açıklarken örnekler vermiştir. Tecriti konuşmak da ifade özgürlüğü kapsamındadır, en doğal şeydir” dedi.
“Türkiye’de nefes alma imkânları kısıtlandı” diyen Kazan, şöyle devam etti:
“Yanardağ’a yapılan uygulamanın hukukla, demokrasiyle zerre kadar bağlantısı yoktur. İktidar en çok hangi kesime kızıyorsa ondan intikam alıyor. Yanardağ’ı da intikam almak isteyecekleri bir çizgide görüyorlar.”
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