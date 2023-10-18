Irak-Suriye tezkeresi Meclis’te 357 oyla kabul edildi: İYİ Parti ve CHP ayrı düştü

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

TBMM Genel Kurulu’nda dün bir süredir tartışması devam eden Irak-Suriye tezkeresi Meclis’ten geçti. 600 milletvekilinin 521’inin oy kullandığı oylamada 357 kabul oyu, 164 ret oyu verildi. Tezkere görüşmeleri başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yönettiği oturumda görüşüldü. Görüşmelere Yeşil Sol Partili milletvekilleri ellerinde “Savaşa hayır” yazılı pankartlarla katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturumu genel kurul salonunda takip eden tek lider oldu.

İYİ Parti adına konuşan grup başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin tezkereye “hayır” diyecek olmasını eleştirdi. Dervişoğlu, “Yabancı askerler nedeniyle ‘hayır’ vermeyi düşünmek bize göre yanlıştır. 2015’ten beri gelen tezkerelerde bu ifade vardır ve ‘evet’ denilmiştir. CHP açısından bu izaha muhtaç bir çelişkidir. Yapay gerekçelerle ‘hayır’ oyu vermek TSK’nin kontrol ettiği yeri terör örgütlerine teslim etmek demektir” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da “yabancı asker” ifadesinin “NATO için gerekli olduğunu” savundu.

‘CİHATÇILAR MI?’

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ise CHP’nin her zaman terörle mücadele yönünde atılan adımları desteklediğini vurguladı.

AKP’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile işbirliği yaptığını söyleyen ve tezkereye neden daha önce “evet” derken şimdi “hayır” dediklerini açıklayan Tan, “Bu çete bozuntusu unsurlarla (ÖSO), TSK operasyon yaptı. Ülkemizde SADAT adıyla eğitim yapan bir şirketin kurulmasına göz yumuldu, kuran kişi Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atandı. Türkiye’de eğitilen kişilerin IŞİD’e katıldığının dünyada manşetleri geçti. 2015’te terörün Türkiye’yi sarması yerine tezkereye destek verdik. Sonrasında bu desteğimizi yineledik. Destek verirken hataların devam etmeyeceğini umduk. Kimden yardım alacağız? İslamcı, cihatçı grupları mı kullanacaksınız? Burada kastınız cihatçı militanlarsa bunun Türkiye’ye ne sorun açacağını düşünmek bile istemiyoruz. Türkiye’de yabancı asker postalı istemediğimizi vurguluyor ve politikanıza meşruiyet verecek bu tezkereye onay vermeyi reddediyoruz” diye konuştu.

GERGİNLİK ÇIKTI

AKP adına konuşan Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile CHP’liler ve Yeşil Sol Partililer arasında gerginlik çıktı.

Akar, uluslararası anlaşmalar kapsamında IŞİD’le mücadele için bu ifadenin yer aldığını söyledi.

İYİ PARTİ’YE YANIT

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, “Biz yabancı asker postallarına bu ülkeyi çiğnetmeyeceğiz” dedi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Köksal’a “ÖSO vesair bir devlet askeri midir?” diye sordu. Yeniden kürsüye çıkan Dervişoğlu da “Dün ‘evet’ dediğiniz tezkereye ‘hayır’ demenizi değerlendirme hakkım var. Buna kırılmaya gerek yok” dedi. Dervişoğlu’nun konuşması AKP sıralarından alkış aldı. CHP’li Köksal da “Cumhuriyeti kuran partinin bu ülkeye bağlılığı sorgulanamaz” karşılığını verdi. Bu sırada İYİ Parti ve CHP sıralarında atışma yaşanması AKP sıralarından gülüşmelerle karşılandı.

DEVA’DAN DESTEK

Öte yandan; CHP listelerinden Meclis’e giren Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri tezkereye destek verdiklerini söyledi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, çekinceli destek verdiklerini şu sözlerle ifade etti:

“Hükümet, tezkerede yer alan ‘Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ ifadesini açıklığa kavuşturmalıdır. Bu yönde bir ihtiyaç var ise bunun gerekçeleri ortaya konulmalıdır.”

Demokratik Bölgeler Partisi, EMEP ve TİP ise tezkereye “hayır” oyu vereceklerini açıkladı.

