İran, ABD'nin teklifine cevabını iletti

İran basını, İran’ın ABD’nin savaşın sona erdirilmesine ilişkin teklifine cevabını arabulucu Pakistan’a ilettiğini bildirdi.
İran, ABD’nin savaşı sonlandırmaya yönelik 14 maddelik teklifine ilişkin cevabını verdi. İran basını, İran’ın cevabını arabulucu Pakistan’a ilettiğini bildirerek, "İran savaşı sona erdirmeyi amaçlayan son ABD teklifine verdiği cevabı, bugün Pakistanlı bir arabulucu aracılığıyla iletildi" dedi.
İran cevabına ilişkin detay vermeyen İran basını, "Önerilen plana göre, müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirme konusuna odaklanacak" dedi.