İran açıkladı: İsrail'in Savunma Bakanlığı yerleşkesine yönelik saldırısında 60 kişi öldü

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları dünden bu yana
devam ediyor.
Son olarak, İran devlet televizyonu, İsrail’in dün Tahran’da
bir apartmanı hedef alan hava saldırısında 20’si çocuk olmak üzere 60 kişinin
hayatını kaybettiğini, 10 çocuğun ise hala enkaz altında olduğunun
düşünüldüğünü duyurdu.
ONLARCA ÖLÜ VAR
İsrail’in dün Tahran’ın kuzeydoğusunda, İran Savunma
Bakanlığı’na bağlı olan Şehid Çamran Nobonyad Yerleşkesi’ni hedef aldığı ve
yaklaşık 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bu yerleşke, savunma bakanlığıyla bağlantılı bir konut
kompleksi olarak biliniyor.