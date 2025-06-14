Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran açıkladı: İsrail'in Savunma Bakanlığı yerleşkesine yönelik saldırısında 60 kişi öldü

İran açıkladı: İsrail'in Savunma Bakanlığı yerleşkesine yönelik saldırısında 60 kişi öldü

14.06.2025 12:15:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İran açıkladı: İsrail'in Savunma Bakanlığı yerleşkesine yönelik saldırısında 60 kişi öldü

İran devlet televizyonu, İsrail’in dün Tahran’da bir apartmanı hedef alan hava saldırısında 20’si çocuk olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 çocuğun ise hala enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları dünden bu yana devam ediyor.

Son olarak, İran devlet televizyonu, İsrail’in dün Tahran’da bir apartmanı hedef alan hava saldırısında 20’si çocuk olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 çocuğun ise hala enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü duyurdu.

ONLARCA ÖLÜ VAR

İsrail’in dün Tahran’ın kuzeydoğusunda, İran Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Şehid Çamran Nobonyad Yerleşkesi’ni hedef aldığı ve yaklaşık 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bu yerleşke, savunma bakanlığıyla bağlantılı bir konut kompleksi olarak biliniyor.

İlgili Konular: #israil #İran