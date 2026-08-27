İran’dan Hürmüz Boğazı için şart listesi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, arabulucuların isteği üzerine Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlar listesi hazırladıklarını belirtti.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılması için diplomatik girişimler yoğunlaşırken, İran’dan sürece ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Lübnan Hizbullahı ile bağlantılı Al Manar TV’ye röportaj verdi. Arabulucuların İran’dan Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlarını istediğini belirten Rızai, istek üzerine şartlar listesi hazırladıklarını söyledi. İran’ın şartları arasında bölgedeki savaşın sona ermesinin bulunduğunu aktaran Rızai, İran’ın Umman ile bir transit koridoru konusunda anlaşmaya vardığını ve koridorun bir bölümünün Umman sularında, bir bölümünün ise İran sularında yer alacağını ifade etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, ABD’nin Tahran’ın şartlarını karşılaması halinde gemilerin boğazda belirlenmiş merkezi bir kanaldan geçiş yapacağını kaydetti.