İranlı Nazari'nin İstanbul'daki ölümü esrarını koruyor: Boş mermi kovanı dışında iz yok!

İran uyruklu Mesoud Nazari, 14 Ekim Salı günü akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'ndeki Salih Sokak'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden ve başından silahla vurulması sonucu ağır yaralanmış ve ambulans ile kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayete ilişkin soruşturma kapsamında ortak çalışma yürütüyor. 2015 yılında Türkiye'ye sığınan ve o tarihten bu yana İstanbul'da yaşamını sürdüren Nazari'nin Türkiye'de bulunduğu süre boyunca herhangi bir koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi.

4 BOŞ MERMİ KOVANI DIŞINDA DELİL YOK

Saldırıda birkaç el ateş ettikten sonra 4 boş kovan dışında delil bırakmadan olay yerinden kaçan ve şu ana kadar bir ip ucuna rastlanılmayan katillerin izi sürülüyor. Olay mahallindeki tüm güvenlik kamera görüntüleri ve tetiğe basan faillerin tespiti için telefon baz kayıtları emniyet birimleri tarafından kapsamlı şekilde mercek altına alındı. Emniyet birimleri olay yerindeki boş 4 mermi kovanından fail ya da faillere ulaşmaya çalışıyor.

10 yıl önce İran'ın kuzeybatısındaki Kirmanşah eyaletinin Civanrud kentinden İstanbul'a yerleşen ve Nazari'nin Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinin kuzeybatısındaki Kirmanşah eyaletinin Civanrud kentinde yaklaşık 2 yıla yakın hapis yattığı öğrenildi.

Son dönemde çeşitli tehditler aldığı öne sürülen Nazari, sık sık İran yönetiminin politikalarını eleştiriyordu.