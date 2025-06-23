Devrim rejimi kırılma noktasında: Hamaney sonrası için 2 isim öne çıktı

86 yaşındaki İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in doğrudan suikast tehditlerinin ardından ailesiyle birlikte güvenli bir bölgeye alındı.

Devrim Muhafızları'na bağlı Veli-yi Emr özel birimi tarafından korunuyor.

Reuters’a konuşan üst düzey kaynaklara göre, Hamaney gelişmelerle ilgili anbean bilgilendiriliyor.

HALEF KOMİTESİ ALARMDA

Haleflik sürecini yöneten üç kişilik üst düzey komite, Hamaney’in iki yıl önce bizzat belirlediği bir yapı. İsrail’in saldırılarından sonra komite, halef belirleme sürecini hızlandırdı.

Komite, olası bir ölüm durumunda rejimin istikrarını göstermek amacıyla hemen yeni lideri ilan etmeyi planlıyor.

ÖNE ÇIKAN İKİ İSİM

Mücteba Hamaney: Ayetullah Hamaney’in oğlu. Rejimin sürekliliğini temsil ediyor. Babasının tüm çizgilerini birebir benimsemiş bir isim. Devrim Muhafızları ile güçlü bağlara sahip.

Hasan Humeyni: İran İslam Devrimi’nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin torunu. Reformistlere yakın, daha ılımlı bir profil sunuyor.

Geçtiğimiz hafta Hamaney’e verdiği açık destek mesajıyla dikkat çekti:

“Bu küçük ve önemsiz hizmetkâr, halkın emrinde her cephede göreve hazırdır.”

MÜCTEBA HAMANEY VE HASAN HUMEYNİ

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, halef belirleme sürecinde iki eğilim öne çıkıyor:

Devamlılık isteyenler, Mücteba Hamaney’i destekliyor.

Toplumsal hoşnutsuzluğu azaltmak ve Batı’yla tansiyonu düşürmek isteyenler, Hasan Humeyni’ye sıcak bakıyor.

Hasan Humeyni, geçen yıl yaptığı bir konuşmada İran’da “yoksulluk ve toplumsal memnuniyetsizliğin büyüyen bir krize dönüştüğünü” söylemişti. Bu söylem, halkın gözünde onu daha “makul” bir aday haline getiriyor.

Bazı kaynaklara göre, Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Alirıza Arafi gibi isimler hâlâ listede, ancak Mücteba Hamaney ve Hasan Humeyni’nin gerisinde kalmış durumda.

Habere göre, İsrail’in hava saldırılarında üst düzey Devrim Muhafızları komutanlarının öldürülmesi, halef belirleme sürecini daha da karmaşık hale getirmiş olabilir. Ordunun desteği olmadan yeni liderin göreve gelmesi veya meşruiyet kazanması oldukça zor.