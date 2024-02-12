İrfan Değirmenci İzmir'den aday olacak mı? İddiaları yanıtladı
Gazeteci İrfan Değirmenci geçtiğimiz günlerde ekranlara veda ederek TİP saflarında siyaset yapacağını duyurdu. Çankaya veya Karşıyaka ilçelerinden aday çıkacağı konuşulan Değirmenci, iddialara açıklık getirdi.
Yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili olan gazeteci İrfan Değirmenci, mücadelesini büyüteceğini söyledi. Çankaya ve Karşıyaka ilçeleri için adaylığı konuşulan Değirmenci, sürecin en geç 20 Şubat'ta belli olacağını ifade etti.
"HER POZİSYONA ADAYIM"
Gerçekizmir’e konuşan Değirmenci, “Bunun İzmir’de konuşuluyor olması beni çok mutlu ediyor. Başka şehirlerde de konuşuluyor olması mutlu ediyor. Ben halkımızın mücadelesini büyüteceğim her yerde bana uygun görülecek her pozisyona adayım” dedi.
"TARTIŞACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ"
‘İzmir seçenekler arasında mı?’ sorusunu yanıtlayan Değirmenci, “Parti Meclisi’miz var, her partide olduğu gibi. Tartışacağız, konuşacağız. Süreç belli en geç 20 Şubat’ta Yüksek Seçim Kurula’na(YSK) listeler teslim edilmiş olacak. Genel seçimlerde milletvekili seçildik aslında itirazlarımı kabul etmiş olsalardı elimizde belgeler vardı ama mücadele devam ediyor. Bir kez kaybettiysen bir daha dene ama bir daha yenil ama daha güzel yenil” ifadelerini kullandı.
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