İş insanından Devlet Bahçeli'ye: 'Müdahale etmezseniz MHP Genel Merkezi'nin önüne gelip ortalığı ayağa kaldıracağım'
İş insanı Hacı Nuh Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şikayet etti. Kaya, "Eğer müdahale etmezseniz bütün medya organlarını toplayıp MHP Genel Merkezi'nin önüne gelip ortalığı ayağa kaldıracağım" dedi.
İş insanı Hacı Nuh Kaya, Manisa'da faaliyet gösteren katı atık geri dönüşüm tesisinin MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından zorla elinden alındığı iddiasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.
Hacı Nuh Kaya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında Bahçeli'nin hesabını etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:
"MHP lideri Devlet Bahçeli, eğer müdahale etmezseniz sağcısı solcusu bütün medya organlarını toplayıp MHP Genel Merkezi'nin önüne gelip ortalığı ayağa kaldıracağım. Aylardır mücadele veriyorum. Manisa Belediye Başkanın Cengiz Ergün 22 milyon dolarlık tesisimize çöktü. Yeter!!!"
Kaya, Bahçeli'ye yönelik ikinci paylaşımında da "Senin belediye başkanın Cengiz Ergün milletin malına çöküyor, haraç topluyor, devletin arazilerine çöküyor, sen hala duymamazlıktan geliyorsun yeter artık!!!!" diye yazdı.
"SİLAH ZORUYLA AYRILDIK"
İş insanı Hacı Nuh Kaya’nın "çökme" olarak tanımladığı olay, 2019 yılı yerel seçimlerinden hemen öncesine dayanıyor. Kaya olanları “Önce cirodan belediyeye ödememiz gereken yüzde 12,5’lik payı ‘kira’ adı altında yüzde 17’ye çıkarmak istediler. Karşı çıktık. 1 haftada 43 kez ceza kestiler. Şirketi elimizden alacaklardı. Başka bir firmanın altında alt taşeron olarak çalışmayı kabul ettik. Ciromuzdan yüzde 12,5 belediyeye, yüzde 17 başkana ve yüzde 5’de görünürdeki ana sözleşme sahibi firmaya rüşvet verdik. Ancak gücümüz kalmadı. Tekrar itiraz edince tesisten silah zoruyla atıldık" ifadeleriyle anlatıyor.
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