İşçi Ankara’ya yürüyemedi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 04:00

İşçiler dün eylemlerinin 27’nci gününde taleplerini bakanlara ve siyasilere duyurabilmek için Ankara’ya yürüme kararı aldı, ancak polis tarafından ablukaya alındı.

Bunun üzerine işçiler “İş, ekmek, özgürlük” “Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri” sloganları attı.

Eylemde konuşan Birleşik Metalİş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar sağlıksız çalışma koşullarına karşı gelen ve ek zam talebiyle eylem yapan yaklaşık 700 işçinin işten çıkarıldığını anımsattı.

Bu gelişmeler yaşanırken Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yapılacağının kesinleşmesi üzerine eylem sonlandırıldı.