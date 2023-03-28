İşçi Ankara’ya yürüyemedi
İstanbul Tuzla’da, Tesla ve Jaguar gibi markalar için üretim yapan Mata Otomotiv’de işçiler ek zam ve sağlıklı çalışma koşulları talebiyle eylemde.
İşçiler dün eylemlerinin 27’nci gününde taleplerini bakanlara ve siyasilere duyurabilmek için Ankara’ya yürüme kararı aldı, ancak polis tarafından ablukaya alındı.
Bunun üzerine işçiler “İş, ekmek, özgürlük” “Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri” sloganları attı.
Eylemde konuşan Birleşik Metalİş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar sağlıksız çalışma koşullarına karşı gelen ve ek zam talebiyle eylem yapan yaklaşık 700 işçinin işten çıkarıldığını anımsattı.
Bu gelişmeler yaşanırken Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yapılacağının kesinleşmesi üzerine eylem sonlandırıldı.
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