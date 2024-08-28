İşçiler AKP’li patrona direniyor

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:00

AKP Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik şirketinin Manisa Soma’daki madeninde, Bağımsız Maden-İş Sendikası’na üye olan yedi kişi işten çıkarıldı. Maden önünde direnişe başlayan işçilere önceki akşam jandarma müdahale etti.

Aralarında Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır’ın da olduğu 70 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet’e konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Mert Batur, “Üye sayımız son dönemde hızla arttı. Patron da bunun önüne geçebilmek için işyeri temsilcimiz de dahil olmak üzere yedi kişiyi işten çıkardı. İşveren temsilcileriyle iletişim kurmaya çalıştık ancak karşılık alamadık. Maden önünde eyleme başladık.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu; maden müdürü ile görüşme yaptı ve kendisine işçilerin sendikalaşma nedeniyle işten çıkarıldığı söylenmiş” dedi. Uygulamanın yasaya aykırı olduğunu belirten Batur, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Emniyet’teki işlemleri sonrası bırakılan işçiler ise direnişe devam ediyor.