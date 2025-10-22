İşçilerin düşük zam isyanı: Smart Solar'da grev başladı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 12:41:00
Haber Merkezi
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Gebze'deki Smart Solar'da işçiler, düşük zam dayatmasına karşı greve çıktı

 

Güneş paneli ve elektrik enerjisi sistemleri üreticisi Smart Solar’ın Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) bulunan tesisinde işçiler, işverenin yüzde 6 oranındaki zam dayatmasına karşı bugün greve çıktı.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu işletmede aylardır süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine alınan grev kararı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü fiilen uygulanmaya başlayacak.

Grev bugün sendika şubesi tarafından Smart Solar Fabrikası önünde düzenlenen basın açıklaması ile resmen başladı. İşçiler "Bu işyerinde grev var" yazılı pankartlarıyla grev alanında buluştu.  

Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye yaklaşık 350 işçi, toplu iş sözleşmesi sürecinde işverenin teklif ettiği zam oranlarını ve sosyal haklara yönelik iyileştirmeleri yetersiz bularak kabul etmedi.

Sendika, özellikle yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar karşısında işçilerin yaşam standartlarını koruyacak, insan onuruna yakışır bir ücret ve çalışma koşulları talep ediyor.

 

