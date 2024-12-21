‘İsias için adalet’ çağrısı yaptılar

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

Depremde 72 kişiye mezar olan Adıyaman İsias Otel’in davasında 6. duruşma 24 Aralık’ta görülecek. Karar duruşması olması beklenen duruşma öncesi rehber yakınları dokuz farklı yerde basın açıklaması düzenledi. Önceki gün Nevşehir Rehberler Odası’nın ardından dün de Aydın Rehberler Odası, Çanakkale Rehberler Odası, Şanlıurfa Rehberler Odası, TUREB ve Ankara Rehberler Odası, Muğla Rehberler Odası ile İstanbul ve Hatay’da Rehberler için Adalet Platformu üyesi ortak basın açıklaması yayımladı. Açıklamaya Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği de Gazimağusa’dan destek verdi.

‘OLASI KAST’ TALEBİ

Bilirkişi raporlarında değinilen bina yapımında kalitesiz beton kullanımı, statik hesaplamanın yapılmaması, binanın deprem yönetmeliğine göre yapılmamış olması, konut olarak yapılan binanın güçlendirme çalışmaları yapılmadan otele dönüştürülmesi, kaçak kat yapımı, perde beton kesilmesi gibi tespitlerin ilk günden beri kayıp yakınları ve avukatlarının dile getirdiklerini doğrular nitelikte olduğunun belirtildiği basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Depremin üzerinden 22 ay geçmesine rağmen sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında iddianame hazırlanmamış olması ve dava açılması beklenmeksizin dosyanın kapatılma çabası da unutulmamalıdır. Sanıkların bilinçli taksirle insan öldürme suçundan sürdürülen yargılama işlenen bu suçların tam anlamıyla karşılığı değildir. Sorumluların olası kast ile insan öldürme suçundan yargılanmaları ve en ağır cezaları almaları, hem adaletin sağlanması hem benzer trajedilerin önlenmesi için önem taşımaktadır.”