IŞİD halifesinin ağabeyine Gazi Üniversitesi'nde plaket verilmiş

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:05

IŞİD ikinci halifesi Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli el-Selbi'nin bir dönem Türkiye'de yaşayan ağabeyi Adil Selbi'ye Gazi Üniversitesi'nde plaket verildiği öğrenildi.

IŞİD'in ikinci halifesi olduğu belirtilen ve ABD operasyonu sonucu öldürüldüğü açıklanan Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli el-Selbi'nin ağabeyi Adil Selbi'nin 2006’dan beri Türkiye’de olduğu ve Irak Türkmen Cephesi yöneticiliği yaptığı belirtiliyor.

Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli el-Selbi'nin 2008 yılındaki sorgularının tamamı açık kaynaklarda paylaşıldı. Sorgularında, o dönem Irak’taki cihatçı hareketleri anlatan el-Selbi, ailesi hakkında da bilgiler verdi.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, el-Selbi, ağabeyi Adil Selbi'nin 2006'dan bu yana Türkiye'de olduğunu belirtirken Irak Türkmen Cephesi (ITC) adına çalıştığını söyledi. Öncesinde abi Adil Selbi, 2005 yılında Irak’ın Türkmen bölgesi Telafer’de ITC temsilcisiydi.

Adil Selbi, Irak Türkmen Cephesi’nin temsilciliğini yaptığı sırada kardeşi el-Selbi, IŞİD’in üst düzey yöneticileri arasındaydı. Adil Selbi ise bu sırada Irak’a yardım kampanyaları düzenliyor, siyasilerle görüşmeler gerçekleştiriyordu.

MHP’Lİ OLCAY KILAVUZ’LA DA GÖRÜŞMÜŞ

Açık kaynaklarda, Adil Selbi’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili Olcay Kılavuz ve AK Partili Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınoluk’la görüştüğüne dair fotoğraflar mevcut.

Kılavuz, kendi Twitter hesabında da görüşmeye dair fotoğrafları paylaştı.





'KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

MHP'li bir siyasetçi ile görüşen Selbi’ye, Türkmeneli Yardım Vakfı adına, Aralık 2016’da Gazi Üniversitesi’nin düzenlediği yardım kampanyası nedeniyle plaket de verildi. Yardım kampanyasının detayları için ulaşılan dönemin Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turhan Çetin, “Biz çocuklara yardım etmek istedik. Vakıf da aracı oldu. Biz o kişinin kim olduğunu bilmiyorduk” açıklamasında bulundu.

Türkmeneli Yardımlaşma Vakfı Başkanı Turhan Ketene, iddialara dair "Vakfımızdaki kayıtlara göre herhangi bir görevi yoktu. Önceki dönemde yaşananlar hakkında fikrim yok. Irak ve Suriye'deki savaşın ardından bölgeye birçok Türkmen geldi. Aralarında faaliyet yürütmüş olabilir" ifadelerini kullandı. Ketene, Adil Selbi'nin, IŞİD'in eski halifesi el-Selbi'nin kardeşi olduğunu da doğruladı.