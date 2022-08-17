IŞİD'in kaçırdığı Ezidi çocuklar, yaşadıkları acı dolu günleri anlattı: 'Beni annemden ayırdıkları anı hiç unutamıyorum'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:09

Terör örgütü IŞİD'in, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde 2014'te kaçırdığı Ezidi kuzenler Aliya Bercest Naif ve Suad Berekat Naif, babalarını öldüren ve yakınlarını kaçıran terör örgütünün esaretinde yaşadıkları acı dolu günleri unutamıyor.

Aliya ve Suad, 70 yaşındaki babaanneleri Şeme Dero ile Duhok'a bağlı Zaho ilçesindeki Çemişko Mülteci Kampı'nda yaşıyor. Ezidi kuzenler ve babaanneleri, terör örgütünün Sincar'a saldırısı sonrası ailecek yaşadıklarını anlattı.

"BABAMI GÖZLERİMİN ÖNÜNDE KURŞUNA DİZDİLER"

Sincar'ın Giruzeyr nahiyesinden Aliya, IŞİD tarafından 2014 yılında kaçırıldığında sadece 9 yaşındaydı.

Aliya, yaşadığı kara günleri sembolize eden siyah kıyafetleri üzerinden çıkarmıyor ve yasını sürdürüyor.

IŞİD’li teröristlerin 3 Ağustos 2014'te dört askeri araçla etraflarını kuşattığını söyleyen Aliya, "Babamı gözlerimin önünde kurşuna dizdiler. Ardından onlarca akrabamızı aynı şekilde öldürdüler" dedi.

Aliya, o günden bu yana IŞİD korkusu ve öfkesinin içinden hiç çıkmadığını belirterek, o günün ömür boyu unutulmayacak kara bir gün olduğunu dile getirdi.

"IŞİD, ÇOCUKLUK HAYALLERİMİ BİTİRDİ"

IŞİD’li teröristlerin ağır silahları gözlerinin önünde denediklerini aktaran Aliya, çocuklara yemek verilmediğini ve daha sonra tüm çocukların annelerinden ayrılarak başka bir yere götürüldüğünü anlattı.

Teröristlerin elinde eziyet, işkence ve tecavüze uğradığını anlatan Aliya, şunları kaydetti:

"Ne söylesem de çektiğim acıları tarif etmeye yetmez. Altı defa satıldıktan sonra kurtulabildim. Buna kurtulmak denirse. Yaşama umudumu bitirip bıraktılar. İki ağabeyim doktordu. Ben de büyüyünce tıp fakültesine gitmek ve doktor olmak istiyordum. IŞİD, çocukluk hayallerimi bitirdi."

IŞİD’in elinde yaşadığı acı dolu günlerden sonra fidye karşılığında ailesine kavuşabildiğini dile getiren Aliya, tek arzusunun Almanya'da yaşayan annesi ve 3 kardeşine kavuşmak olduğunu ifade etti.

"IŞİD’İN BENİ ANNEMDEN AYIRDIĞI ANI HİÇ UNUTAMIYORUM"

19 yaşındaki Suad Berekat Naif ise annesi ve kardeşinin IŞİD'in elinde olduğunu, babasının ise örgüt tarafından öldürüldüğü söyledi. Suad, kaçırılmasının ardından IŞİD’li teröristlerin kendisini Musul kenti yakınlarındaki Badoş Hapishanesi'ne koyduklarını anlattı.

Yaşadığı acı dolu anlara dair Suad, şunları söyledi:

"Orası kan ve işkence izleriyle doluydu. Koalisyon güçleri hapishaneyi vurduğunda, onlar da sessiz olmamız için bizi dövüyordu. Sonra bizi Telafer'e götürdüler ve oradan bizi sırayla satmaya başladılar."

"DAYIMA SESLİ MESAJ ATTIM"

Bulundukları bir bölge hava saldırısına uğrayınca bir ailenin yanına kaçtığını belirten Suad, onlara başından geçenleri anlattığını söyledi.

Suad, "Onlar da amcamı aradılar. Amcam ve dayıma sesli mesaj attım ve beni kurtarmalarını istedim. Suriye'ye geldiler ve beni kurtardılar" diye konuştu.

IŞİD’li teröristlerin kendisini kaçırdığı an annesiyle olan bir anısını hatırlatan Suad, şöyle devam etti:

"IŞİD'in beni annemden ayırdığı anı hiç unutamıyorum. Ellerimi annemin elinden kopardıkları anı ömrüm boyunca hatırımdan çıkarmayacağım. O manzara sürekli uykularıma giriyor. Annemin de bir an önce kurtulmasını diliyorum."

"ÖLMEDEN ÖNCE TEK TALEBİM..."

Ezidi kuzenler Aliya ve Suad’ın babaannesi, 70 yaşındaki Şeme Dero da IŞİD’in ailesine yaşattığı acıları unutamıyor.

Terör örgütünün Sincar'ı işgal ettiğinde mahallede 50 kadını meydanda topladığını anlatan Dero, "Orada tecavüz etmek istedikleri Ceylan adlı bir kızımız intihar etti. Bunu gören Ceylan'ın kardeşi de aklını kaçırdı. Daha sonra o da canına kıydı" ifadelerini kullandı.

Çocukları dahil 33 yakını terör örgütünün eline düşen Dero, "Ailemden eşim ve 2 oğlum dahil 7 kişi gözlerimizin önünde kurşuna dizildi. Öldürdüler ve cenazelerini de vermediler. Bir mezarları bile yok" diye konuştu.

Dero, 10 akrabasının henüz kayıp olduğunu ve torunları, kızları ve gelinlerinden 10 kişinin de IŞİD'ten kurtulabildiğini dile getirdi.

Ezidi kadın, şunları kaydetti:

"Açılan her toplu mezardan eşimin ve oğullarımın cesedinin çıkmasını gözlüyorum. Kemikleri de tespit edilse onlara bir cenaze töreni düzenleriz ve bir mezarları olur. Ondan sonra ben de gönül huzuruyla ölebilirim. Ölmeden önce tek talebim, eşimin ve 2 oğlumun kemiklerini bana teslim etmeleridir. Bayramlarda mezarları başına gidip onlara dua etmek istiyorum."

Dero, gelinlerini ve torunlarını kurtarmak için Suriye'ye kadar gittiğini, günlerce izlerini sürdüğünü belirterek, en sonunda para vererek onları kurtardıklarını sözlerine ekledi.